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Haberler Magazin Yasmin Erbil bornozlu paylaşımıyla gündemde! Mehmet Ali Erbil’in biricik kızı kendini şımarttı sosyal medya sallandı

Yasmin Erbil bornozlu paylaşımıyla gündemde! Mehmet Ali Erbil’in biricik kızı kendini şımarttı sosyal medya sallandı

Yasmin Erbil bornozlu paylaşımıyla gündemde! Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile oyuncu Nergis Kumbasar'ın kızları Yasmin Erbil, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan genç oyuncu, bornozuyla verdiği pozları art arda Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Paylaşımına 'En şımartıldığım yere geldim' notunu ekleyen Erbil, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte Yasmin Erbil'in sosyal medyayı sallayan bornozlu pozları...

12.11.2021 19:08 - Son Güncelleme: 12.11.2021 19:08
Yasmin Erbil bornozlu paylaşımıyla gündemde! Mehmet Ali Erbil’in biricik kızı kendini şımarttı sosyal medya sallandı

Anne ve babasının peşinden giderek meslek olarak oyunculuğu seçen Yasmin Erbil, iş hayatının yanı sıra sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla da sık sık adından söz ettirdi.

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Yasmin Erbil bornozlu paylaşımıyla gündemde! Mehmet Ali Erbil’in biricik kızı kendini şımarttı sosyal medya sallandı

Instagram hesabından yaptığı cesur paylaşımlara hız kesmeden devam eden Erbil, dikkat çeken pozlarına yenilerini ekledi.

Yasmin Erbil bornozlu paylaşımıyla gündemde! Mehmet Ali Erbil’in biricik kızı kendini şımarttı sosyal medya sallandı

Genç oyuncu, 300 bini aşkın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından bornozlu pozlarını yayınladı.

Yasmin Erbil bornozlu paylaşımıyla gündemde! Mehmet Ali Erbil’in biricik kızı kendini şımarttı sosyal medya sallandı

İddialı pozlarıyla sık sık magazin basınının gündeminde olan Erbil'in bu paylaşımları da en az bir öncekiler kadar dikkat çekti.

Yasmin Erbil bornozlu paylaşımıyla gündemde! Mehmet Ali Erbil’in biricik kızı kendini şımarttı sosyal medya sallandı

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören paylaşımlar, kısa süre içinde gündem oldu.

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