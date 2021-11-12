Yasmin Erbil bornozlu paylaşımıyla gündemde! Mehmet Ali Erbil’in biricik kızı kendini şımarttı sosyal medya sallandı
Yasmin Erbil bornozlu paylaşımıyla gündemde! Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile oyuncu Nergis Kumbasar'ın kızları Yasmin Erbil, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan genç oyuncu, bornozuyla verdiği pozları art arda Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Paylaşımına 'En şımartıldığım yere geldim' notunu ekleyen Erbil, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte Yasmin Erbil'in sosyal medyayı sallayan bornozlu pozları...
12.11.2021 19:08
- Son Güncelleme: 12.11.2021 19:08
Anne ve babasının peşinden giderek meslek olarak oyunculuğu seçen Yasmin Erbil, iş hayatının yanı sıra sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla da sık sık adından söz ettirdi.