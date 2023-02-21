Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'in yardım çığlıkları: "Amcam enkaz altında kaldı lütfen acil yardım"
Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'in yardım çığlıkları... Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından dün Hatay'dan üzen haber geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamada Hatay'da 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde deprem olduğu duyuruldu. Yeni depremin ardından Camdaki Kız dizisinde Nalan karakterine hayat veren Burcu Biricik amcasının enkaz altında kaldığını açıkladı ve yardım çağrısında bulundu.
21.02.2023 10:21 - Son Güncelleme: 21.02.2023 10:21
6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilimizde ağır yıkımlara neden olan depremler, Hatay'da büyük hasara neden oldu. Birçok binanın yıkıldığı Hatay'da dün akşamsaat 20.04'te Defne ilçesinde 6.4 büyüklüğünde, 20.07'de ise Samandağ ilçesinde 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
"AMCAM ENKAZ ALTINDA"
Camdaki Kız dizisinin başrol oyuncusu Burcu Biricik, amcasının depremlerin ardından enkaz altında kaldığını söyleyerek yardım istedi.