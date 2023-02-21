Aybüke Pusat ve Engin Öztürk'ten Acun Ilıcalı'ya olay hamle! Sıfırıncı Gün dizisinin final olacağı iddia edilmişti görenler: "Restin böylesi"
Aybüke Pusat ve Engin Öztürk'ten Acun Ilıcalı'ya olay hamle! Sıfırıncı Gün dizisinin final olacağı iddia edilmişti. Final olacağı konuşulan Sıfırıncı Gün'ün dizisi oyuncuları Aybüke Pusat ve Engin Öztürk hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. O iddiayı görenler, "Restin böylesi" yorumları yaptı.
21.02.2023 09:47 - Son Güncelleme: 21.02.2023 09:51
Aybüke Pusat ve Engin Öztürk'ten Acun Ilıcalı'ya olay hamle! Sıfırıncı Gün dizisinin final olacağı iddia edilmişti görenler, "Restin böylesi" yorumları yapıyor.
Geçtiğimiz haftalarda yayın günü değiştirilen Sıfırıncı Gün dizisinin reytinglerde bekleneni vermediği ve final olacağı konuşuluyordu. Sıfırıncı Gün oyuncuları Aybüke Pusat ve Engin Öztürk'ten dikkat çeken bir hamle geldi.
'TAKİPTEN ÇIKTILAR' İDDİASI
Sosyal medyada yer alan iddiaya göre TV8'de yayınlanan Sıfırıncı Gün dizisi artık ekrana gelmeyecek.