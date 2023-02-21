Aybüke Pusat ve Engin Öztürk'ten Acun Ilıcalı'ya olay hamle! Sıfırıncı Gün dizisinin final olacağı iddia edilmişti görenler: "Restin böylesi"

Geçtiğimiz haftalarda yayın günü değiştirilen Sıfırıncı Gün dizisinin reytinglerde bekleneni vermediği ve final olacağı konuşuluyordu. Sıfırıncı Gün oyuncuları Aybüke Pusat ve Engin Öztürk'ten dikkat çeken bir hamle geldi.