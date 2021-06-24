Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy yaşıyla şaşırttı! Duyan inanamadı göründüğü gibi değilmiş meğer…

Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy yaşıyla şaşırttı! Duyan inanamadı göründüğü gibi değilmiş meğer…
Kuruluş Osman'ın Malhun Hatun'u Yıldız Çağrı Atiksoy yaşıyla şaşırttı! Osman Bey karakteriyle başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'da sergilediği performansla beğeni toplayan Yıldız Çağrı Atiksoy, yayınlanan sezon finalinin ardından gündeme geldi. Şimdilerde meslektaşı Berk Oktay ile aşk yaşayan oyuncunun özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. İzmirli oyuncunun yaşını duyanlar ise şaştı kaldı. İşte ünlü oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy'un yaşı…
24.06.2021 00:53
- Son Güncelleme: 24.06.2021 01:40