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Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy yaşıyla şaşırttı! Duyan inanamadı göründüğü gibi değilmiş meğer…

Kuruluş Osman'ın Malhun Hatun'u Yıldız Çağrı Atiksoy yaşıyla şaşırttı! Osman Bey karakteriyle başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'da sergilediği performansla beğeni toplayan Yıldız Çağrı Atiksoy, yayınlanan sezon finalinin ardından gündeme geldi. Şimdilerde meslektaşı Berk Oktay ile aşk yaşayan oyuncunun özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. İzmirli oyuncunun yaşını duyanlar ise şaştı kaldı. İşte ünlü oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy'un yaşı…

24.06.2021 00:53 - Son Güncelleme: 24.06.2021 01:40
Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy yaşıyla şaşırttı! Duyan inanamadı göründüğü gibi değilmiş meğer…

Osman Bey karakteriyle başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'da sergilediği performansla beğeni toplayan Yıldız Çağrı Atiksoy, yayınlanan sezon finalinin ardından gündeme geldi.

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Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy yaşıyla şaşırttı! Duyan inanamadı göründüğü gibi değilmiş meğer…

İzmirli oyuncunun özellikle yaşı merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, "Yıldız Çağrı Atiksoy kaç yaşında?" sorusunun yanıtını arattı. Güzel oyucunun yaşını duyanlar ise şaştı kaldı.

Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy yaşıyla şaşırttı! Duyan inanamadı göründüğü gibi değilmiş meğer…

İşte başta Yıldız Çağrı Atiksoy olmak üzere ünlü isimlerin yaşları…

Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy yaşıyla şaşırttı! Duyan inanamadı göründüğü gibi değilmiş meğer…

Büşra Develi - 25 Ağustos 1993

Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy yaşıyla şaşırttı! Duyan inanamadı göründüğü gibi değilmiş meğer…

Şükrü Özyıldız - 18 Şubat 1988