Camdaki Kız'ın Melisa'sı Yüsra Geyik’in bikinili paylaşımı olay oldu! Peş peşe yayınladı gören kayıtsız kalmadı öyle pozlar verdi ki...
Camdaki Kız'ın Melisa'sı Yüsra Geyik'in bikinili paylaşımı olay oldu! Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Zeliha Çoban karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Yüsra Geyik, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Şimdilerde Camdaki Kızı dizisinde Melisa karakterine hayat veren Geyik, yazdan kalma bikinili pozlarını peş peşe Instagram hesabında yayınladı. Yazı özleyen oyuncunun paylaşımını gören sosyal medya kullanıcıları ise Geyik'in iddialı pozlarına kayıtsız kalmadı. İşte Yüsra Geyik'in sosyal medyayı sallayan o pozları...
02.12.2021 22:19
- Son Güncelleme: 02.12.2021 22:19
Ünlü oyuncu Yüsra Geyik, Arka Sokaklar dizisinde canlandığı Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş karakteriyle adını geniş kitlelere duyurmuştu.
Uzun yıllar rol aldığı Arka Sokaklar'a geçen sezon veda edip Camdaki Kız dizisine transfer olan oyuncu, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.