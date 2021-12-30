Vav TV İzle
Haberler Magazin Camdaki Kız’ın güzeller güzeli Selen’i Selma Ergeç’in eşi bakın kim çıktı! Duyan şoke oldu meğer o da tanındık bir isimmiş...

Camdaki Kız’ın güzeller güzeli Selen’i Selma Ergeç’in eşi bakın kim çıktı! Duyan şoke oldu meğer o da tanındık bir isimmiş...

Camdaki Kız'ın güzeller güzeli Selen'i Selma Ergeç'in eşi bakın kim çıktı! Başrollerini Burcu Biricik ile Feyyaz Şerifoğlu'nun üstlendiği Camdaki Kız dizisinde Selen karakterinin canlandıran Selma Ergeç'in hayatı merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun özellikle aşk hayatı merak edilip araştırılmaya başladı. İnternet kullanıcıları, "Selma Ergeç evli mi?", "Selma Ergeç'in eşi kim?" sorularının yanıtını arattı. Ergeç'in 2015 yılında çocukluğunun geçtiği Almanya'da evlendiği eşinin kim olduğunu öğrenenler ise şoke oldu. İşte Selma Ergeç'in kendi gibi ünlü olan eşi...

30.12.2021 19:10 - Son Güncelleme: 30.12.2021 19:10
Camdaki Kız’ın güzeller güzeli Selen’i Selma Ergeç’in eşi bakın kim çıktı! Duyan şoke oldu meğer o da tanındık bir isimmiş...

Selma Ergeç, Camdaki Kız dizisinde canlandırdığı Selen karakteriyle büyük beğeni topladı. Oyunculuğunun yanı sıra duru güzelliğiyle de beğeni toplayan Ergeç'in hayatı merak konusu oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Camdaki Kız’ın güzeller güzeli Selen’i Selma Ergeç’in eşi bakın kim çıktı! Duyan şoke oldu meğer o da tanındık bir isimmiş...

1978 yılında Türk bir baba ve Alman bir annenin ilk çocuğu olarak Hamm Bockum-Hoevel, Almanya'da dünyaya gelen Selam Ergeç, 1998'de Münster Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne (Westfaelische Wilhelms Universitaet Muenster) girdi.

Camdaki Kız’ın güzeller güzeli Selen’i Selma Ergeç’in eşi bakın kim çıktı! Duyan şoke oldu meğer o da tanındık bir isimmiş...

6 yıllık okulunun ilk 3 yılının ardından Türkiye'ye geldi ve Çapa Acil Dahiliye'de ardından da Adana'da staj yaptı. Staj döneminin ardından eğitimine bir süre ara vermek isteyen ve okuldan bir senelik izin alan Ergeç, daha sonra 'Evet doktor olup dünyayı kurtarmam lazım ama çok oyuncu olmak istiyorum' diyerek 'Böyle Mi Olacaktı' adlı diziyle oyunculuğa başladı.

Camdaki Kız’ın güzeller güzeli Selen’i Selma Ergeç’in eşi bakın kim çıktı! Duyan şoke oldu meğer o da tanındık bir isimmiş...

Performansı ve güzelliğiyle kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan Ergeç, 2015 yılında ise Türkiye'nin en eski ve köklü yayın evlerinden birinin sahibiyle nikah masasına oturdu.

Camdaki Kız’ın güzeller güzeli Selen’i Selma Ergeç’in eşi bakın kim çıktı! Duyan şoke oldu meğer o da tanındık bir isimmiş...

Bu evlilikten bir çocuk dünyaya getiren Ergeç'in birçok kişi tarafından tanınan eşi merak konusu olup araştırılmaya başlandı.

İşte başta Selma Ergeç olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...

SON DAKİKA