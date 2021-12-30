Camdaki Kız’ın güzeller güzeli Selen’i Selma Ergeç’in eşi bakın kim çıktı! Duyan şoke oldu meğer o da tanındık bir isimmiş...

6 yıllık okulunun ilk 3 yılının ardından Türkiye'ye geldi ve Çapa Acil Dahiliye'de ardından da Adana'da staj yaptı. Staj döneminin ardından eğitimine bir süre ara vermek isteyen ve okuldan bir senelik izin alan Ergeç, daha sonra 'Evet doktor olup dünyayı kurtarmam lazım ama çok oyuncu olmak istiyorum' diyerek 'Böyle Mi Olacaktı' adlı diziyle oyunculuğa başladı.