Camdaki Kız’ın güzeller güzeli Selen’i Selma Ergeç’in eşi bakın kim çıktı! Duyan şoke oldu meğer o da tanındık bir isimmiş...
Camdaki Kız'ın güzeller güzeli Selen'i Selma Ergeç'in eşi bakın kim çıktı! Başrollerini Burcu Biricik ile Feyyaz Şerifoğlu'nun üstlendiği Camdaki Kız dizisinde Selen karakterinin canlandıran Selma Ergeç'in hayatı merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun özellikle aşk hayatı merak edilip araştırılmaya başladı. İnternet kullanıcıları, "Selma Ergeç evli mi?", "Selma Ergeç'in eşi kim?" sorularının yanıtını arattı. Ergeç'in 2015 yılında çocukluğunun geçtiği Almanya'da evlendiği eşinin kim olduğunu öğrenenler ise şoke oldu. İşte Selma Ergeç'in kendi gibi ünlü olan eşi...
Selma Ergeç, Camdaki Kız dizisinde canlandırdığı Selen karakteriyle büyük beğeni topladı. Oyunculuğunun yanı sıra duru güzelliğiyle de beğeni toplayan Ergeç'in hayatı merak konusu oldu.
6 yıllık okulunun ilk 3 yılının ardından Türkiye'ye geldi ve Çapa Acil Dahiliye'de ardından da Adana'da staj yaptı. Staj döneminin ardından eğitimine bir süre ara vermek isteyen ve okuldan bir senelik izin alan Ergeç, daha sonra 'Evet doktor olup dünyayı kurtarmam lazım ama çok oyuncu olmak istiyorum' diyerek 'Böyle Mi Olacaktı' adlı diziyle oyunculuğa başladı.
Bu evlilikten bir çocuk dünyaya getiren Ergeç'in birçok kişi tarafından tanınan eşi merak konusu olup araştırılmaya başlandı.
İşte başta Selma Ergeç olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...