Camdaki Kız'ın Cana'sından olay poz! Hande Ataizi "popoyu sağlam tutmak adına..." dedi paylaştı sosyal medya yıkıldı!

48 yaşında ve bir çocuk annesi oyuncu, özel bir diyet uygulamıyor. Sırrı ise az yemek. Ataizi "Canım çok yemek istediği zaman yiyorum, ertesi gün geçiştiriyorum. İstemediği zaman da zorlamıyorum. Küçük öğünlerle atlatıyorum" dedi.