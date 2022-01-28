Camdaki Kız'ın Cana'sından olay poz! Hande Ataizi "popoyu sağlam tutmak adına..." dedi paylaştı sosyal medya yıkıldı!
Camdaki Kız'ın Cana'sından olay poz! Hande Ataizi "popoyu sağlam tutmak adına..." dedi paylaştı sosyal medya yıkıldı! 47 yaşındaki oyuncu Hande Ataizi, haftada dört gün spor yaparak formunu koruyor. Yoğun set programında bile vakit bulup spor salonuna giden oyuncu, paylaşımıyla gündeme bomba gibi düştü. 90 kiloluk halteri kucağına alarak antrenman yapan Ataizi, o anların videosunu paylaşarak, "Doksan kiloyla popoyu sağlam tutmak adına yapılan hareket" notunu düştü. İşte sporu zayıflamak için değil, ruh ve beden sağlığı için yaptığını ifade eden bir çocuk annesi Hande Ataizi'nin dikkat çeken paylaşımı...
28.01.2022 12:08
- Son Güncelleme: 28.01.2022 12:13
Camdaki Kız'ın Cana'sından olay poz! Hande Ataizi "popoyu sağlam tutmak adına..." dedi paylaştı sosyal medya yıkıldı!
Camdaki Kız dizisiyle ekrana dönen Hande Ataizi sporu bırakmıyor. 90 kiloluk halteri kucağına alarak antrenman yapan Hande Ataizi, o anların videosunu paylaşarak, "Doksan kiloyla popoyu sağlam tutmak adına yapılan hareket" notunu düştü.
BU SIRALAR ÜNLÜLER ARASINDA SPOR POZLARI ÇOK MODA
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İşte başta Hande Ataizi olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin spor yaparken ki halleri...