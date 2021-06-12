Camdaki Kız’ın Cana’sı Hande Ataizi tüm çıplaklığıyla anlattı! İtirafları peş peşe sıraladı skandal görüntüleri hakkında konuştu
Camdaki Kız'ın Cana'sı Hande Ataizi itirafları peş peşe sıraladı! Başrollerini Burcu Biricik ile Feyyaz Şerifoğlu'nun paylaştığı Camdaki Kız dizisinde Cana karakterine can veren ünlü oyuncu Hande Ataizi, verdiği bir röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sıkıcı bir hayatı olmamasından memnun olduğunu dile getiren Ataizi, yıllar önce kameralara yansıyan skandal görüntüleri hakkında konuştu. Ataizi'nin babası hakkında söyledikleri ise yürek yaktı. İşte Hande Ataizi'nin o açıklamaları…
1990'lı yıllarda henüz konservatuvarda okurken bir yıldıza dönüşen Hande Ataizi, magazincilerden kaçarken tuvalet penceresine sıkışmasıyla ve ilgili konuştu. Kendisiyle dalga geçen oyuncu, şu ifadeleri kullandı: "Şemsiyeler, tuvalet penceresinden kaçmalar, 24 saat süren evlilik... Ben böyle bir insanım.
Hakan Gence'nin kendisine yönelttiği soruları içtenlikle cevaplaya Ataizi, babasıyla ilgili söyledikleriyle ise yürek yaktı. Ünlü oyuncu, konu hakkında şöyle konuştu: "Babamı hiç tanımamış olmam bir trajedi esasında. Baktığında küçücük bir kızın hayatını değiştirecek şeyler yaşamışım. Sıkıcı bir hayatım olmadı.