Vav TV İzle

Camdaki Kız’ın Cana’sı Hande Ataizi tüm çıplaklığıyla anlattı! İtirafları peş peşe sıraladı skandal görüntüleri hakkında konuştu

Camdaki Kız'ın Cana'sı Hande Ataizi itirafları peş peşe sıraladı! Başrollerini Burcu Biricik ile Feyyaz Şerifoğlu'nun paylaştığı Camdaki Kız dizisinde Cana karakterine can veren ünlü oyuncu Hande Ataizi, verdiği bir röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sıkıcı bir hayatı olmamasından memnun olduğunu dile getiren Ataizi, yıllar önce kameralara yansıyan skandal görüntüleri hakkında konuştu. Ataizi'nin babası hakkında söyledikleri ise yürek yaktı. İşte Hande Ataizi'nin o açıklamaları…

12.06.2021 17:50 - Son Güncelleme: 12.06.2021 17:50
Camdaki Kız’ın Cana’sı Hande Ataizi tüm çıplaklığıyla anlattı! İtirafları peş peşe sıraladı skandal görüntüleri hakkında konuştu

Şimdilerde Camdaki Kız dizisiyle izleyiciyle buluşan ünlü oyuncu Hande Ataizi, verdiği bir röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Camdaki Kız’ın Cana’sı Hande Ataizi tüm çıplaklığıyla anlattı! İtirafları peş peşe sıraladı skandal görüntüleri hakkında konuştu

1990'lı yıllarda henüz konservatuvarda okurken bir yıldıza dönüşen Hande Ataizi, magazincilerden kaçarken tuvalet penceresine sıkışmasıyla ve ilgili konuştu. Kendisiyle dalga geçen oyuncu, şu ifadeleri kullandı: "Şemsiyeler, tuvalet penceresinden kaçmalar, 24 saat süren evlilik... Ben böyle bir insanım.

Camdaki Kız’ın Cana’sı Hande Ataizi tüm çıplaklığıyla anlattı! İtirafları peş peşe sıraladı skandal görüntüleri hakkında konuştu

Ben mesela o evliliği, iyi gitmeyeceğini görüp de 6-7 ay sürdürebilecek sakinlikte sabırda bir insan değilim. Eğer iyi gitmiyorsa, o gerçekten orada bitmek durumunda.

Camdaki Kız’ın Cana’sı Hande Ataizi tüm çıplaklığıyla anlattı! İtirafları peş peşe sıraladı skandal görüntüleri hakkında konuştu

Şimdi geriye dönüp baktığımda çok çocuksu geliyor bazı şeyler. İstemiyorsan fotoğrafının çekilmesini, kapıdan çıkıp gidersin. Damdan atlamaya gerek yok"

Camdaki Kız’ın Cana’sı Hande Ataizi tüm çıplaklığıyla anlattı! İtirafları peş peşe sıraladı skandal görüntüleri hakkında konuştu

Hakan Gence'nin kendisine yönelttiği soruları içtenlikle cevaplaya Ataizi, babasıyla ilgili söyledikleriyle ise yürek yaktı. Ünlü oyuncu, konu hakkında şöyle konuştu: "Babamı hiç tanımamış olmam bir trajedi esasında. Baktığında küçücük bir kızın hayatını değiştirecek şeyler yaşamışım. Sıkıcı bir hayatım olmadı.