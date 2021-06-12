Camdaki Kız’ın Cana’sı Hande Ataizi tüm çıplaklığıyla anlattı! İtirafları peş peşe sıraladı skandal görüntüleri hakkında konuştu

Hakan Gence'nin kendisine yönelttiği soruları içtenlikle cevaplaya Ataizi, babasıyla ilgili söyledikleriyle ise yürek yaktı. Ünlü oyuncu, konu hakkında şöyle konuştu: "Babamı hiç tanımamış olmam bir trajedi esasında. Baktığında küçücük bir kızın hayatını değiştirecek şeyler yaşamışım. Sıkıcı bir hayatım olmadı.