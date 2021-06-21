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Cam Tavanlar’ın Cem'i Kubilay Aka’nın eski mesleği şaşkına çevirdi! Duyan inanamadı kimsenin aklına gelmez...

Cam Tavanlar'ın Cem'i Kubilay Aka'nın eski mesleği şaşkına çevirdi! Duyan inanamadı… Başrolünü Bensu Soral ile paylaştığı Cam Tavanlar dizisinde Cem karakterine hayat veren ünlü oyuncu Kubilay Aka'nın özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Çukur dizisinde canlandırdığı Celesun karakteriyle hafızalara kazınan Aka'nın oyunculuktan önceki mesleğini duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte ünlü oyuncu Kubilay Aka'nın eski mesleği…

21.06.2021 21:35 - Son Güncelleme: 21.06.2021 21:35
Cam Tavanlar’ın Cem'i Kubilay Aka’nın eski mesleği şaşkına çevirdi! Duyan inanamadı kimsenin aklına gelmez...

Vatanım Sensin ile ilk kez kamera karşısına geçen ve Çukur'da canlandırdığı Celesun karakteriyle hafızalara kazınan Kubilay Aka, şimdilerde başrolünü Bensu Soral ile paylaştığı Cam tavanlar dizisiyle izleyiciyle buluşuyor.

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Cam Tavanlar’ın Cem'i Kubilay Aka’nın eski mesleği şaşkına çevirdi! Duyan inanamadı kimsenin aklına gelmez...

Oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çeken Kubilay Aka'nın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Aka'nın oyunculuktan önceki mesleğini duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi.

Cam Tavanlar’ın Cem'i Kubilay Aka’nın eski mesleği şaşkına çevirdi! Duyan inanamadı kimsenin aklına gelmez...

İşte Kubilay Aka başta olmak üzere ünlü isimlerin eski meslekleri...

Cam Tavanlar’ın Cem'i Kubilay Aka’nın eski mesleği şaşkına çevirdi! Duyan inanamadı kimsenin aklına gelmez...

CANAN ERGÜDER

Garson

Cam Tavanlar’ın Cem'i Kubilay Aka’nın eski mesleği şaşkına çevirdi! Duyan inanamadı kimsenin aklına gelmez...

TOLGAHAN SAYIŞMAN

Camcılık, berbercilik