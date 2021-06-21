Cam Tavanlar’ın Cem'i Kubilay Aka’nın eski mesleği şaşkına çevirdi! Duyan inanamadı kimsenin aklına gelmez...
Cam Tavanlar'ın Cem'i Kubilay Aka'nın eski mesleği şaşkına çevirdi! Duyan inanamadı… Başrolünü Bensu Soral ile paylaştığı Cam Tavanlar dizisinde Cem karakterine hayat veren ünlü oyuncu Kubilay Aka'nın özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Çukur dizisinde canlandırdığı Celesun karakteriyle hafızalara kazınan Aka'nın oyunculuktan önceki mesleğini duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte ünlü oyuncu Kubilay Aka'nın eski mesleği…
21.06.2021 21:35
- Son Güncelleme: 21.06.2021 21:35