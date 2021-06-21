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Kahraman Babam'ın Uğur'u Görkem Sevindik aşka geldi! Dudak dudağa poz verdi sevgilisi bakın kim çıktı

Kahraman Babam'ın Uğur'u Görkem Sevindik aşka geldi! Dudak dudağa poz verdi… Kahraman Babam dizisinde Uğur karakterine can veren ünlü oyuncu Görkem Sevindik, sosyal medya hesabında sevgilisinin doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. Sevgilisiyle dudak dudağa verdiği pozu Instagram hesabında paylaşan Sevindik için "Görkem aşka geldi" yorumları yapıldı. Görkem Sevindik'in romantik sözlerle doğum gününü kutladığı sevgilisinin kim olduğunu görenler ise şaştı kaldı. İşte detaylar…

21.06.2021 21:04 - Son Güncelleme: 21.06.2021 21:04
Kahraman Babam'ın Uğur'u Görkem Sevindik aşka geldi! Dudak dudağa poz verdi sevgilisi bakın kim çıktı

Kahraman Babam dizisinde Uğur karakterine can veren ünlü oyuncu Görkem Sevindik, sosyal medya hesabında sevgilisinin doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu.

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Kahraman Babam'ın Uğur'u Görkem Sevindik aşka geldi! Dudak dudağa poz verdi sevgilisi bakın kim çıktı

Ünlü oyuncu, sevgilisiyle dudak dudağa verdiği pozu "Varlığın hayatıma anlam katıyor. İyi ki doğdun" notuyla Instagram hesabında yayınladı.

Kahraman Babam'ın Uğur'u Görkem Sevindik aşka geldi! Dudak dudağa poz verdi sevgilisi bakın kim çıktı

Oyuncu için "Görkem aşka geldi" yorumları yapılırken Görkem Sevindik'in ünlü isimle aşk yaşadığını ilk kez öğrenenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Kahraman Babam'ın Uğur'u Görkem Sevindik aşka geldi! Dudak dudağa poz verdi sevgilisi bakın kim çıktı

İşte başta Görkem Sevindik'in sevgilisiyle yaptığı romantik paylaşımı başta olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri…

Kahraman Babam'ın Uğur'u Görkem Sevindik aşka geldi! Dudak dudağa poz verdi sevgilisi bakın kim çıktı

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