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Ada Masalı'nın Haziran'ı Ayça Ayşin Turan süper mini tulumuyla nefes kesti! Peş peşe paylaştı herkes onu konuştu

Ada Masalı'nın Haziran'ı Ayça Ayşin Turan süper mini tulumuyla nefes kesti! Başrollerini Alp Navruz ile paylaştığı Ada Masalı dizisiyle izleyiciyle buluşan ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü oyuncu siyah süper mini tulumuyla verdiği pozları peş peşe Instagram hesabında paylaştı. Oyuncunun paylaşımı, kısa sürede gündem olarak adeta sosyal medyayı salladı. Takipçileri, "Yandı buralar", "Ne yapıyorsunuz Ayça Hanım? Nefesimiz kesildi" yorumlarında bulunarak oyuncuyu iltifat yağmuruna tuttu. İşte Ayça Ayşin Turan'ın sosyal medyayı sallayan o pozları…

21.06.2021 22:08 - Son Güncelleme: 21.06.2021 22:40
Ada Masalı'nın Haziran'ı Ayça Ayşin Turan süper mini tulumuyla nefes kesti! Peş peşe paylaştı herkes onu konuştu

Şimdilerde Ada Masalı dizisiyle izleyiciyle buluşan Ayça Ayşin Turan, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

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Ada Masalı'nın Haziran'ı Ayça Ayşin Turan süper mini tulumuyla nefes kesti! Peş peşe paylaştı herkes onu konuştu

Ünlü oyuncu siyah süper mini tulumuyla verdiği pozları Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Ada Masalı'nın Haziran'ı Ayça Ayşin Turan süper mini tulumuyla nefes kesti! Peş peşe paylaştı herkes onu konuştu

Turan'ın paylaşımı, kısa süre içinde çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi görerek gündem oldu.

Ada Masalı'nın Haziran'ı Ayça Ayşin Turan süper mini tulumuyla nefes kesti! Peş peşe paylaştı herkes onu konuştu

Sosyal medya kullanıcıları, Ayça Ayşin Turan için "Yandı buralar", "Ne yapıyorsunuz Ayça Hanım? Nefesimiz kesildi" yorumlarında bulundu.

Ada Masalı'nın Haziran'ı Ayça Ayşin Turan süper mini tulumuyla nefes kesti! Peş peşe paylaştı herkes onu konuştu

İşte ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan'ın sosyal medyayı sallayan o pozları…