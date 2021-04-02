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Çağlar Söyüncü ile adı aşk dedikodularına karışan Zehra Yılmaz’ın eski sevgilisi bakın kim çıktı

İngiltere Premier League ekiplerinden Leicester City ve A Milli Takımı'nın yıldız ismi Çağlar Söyüncü, gönlünü güzel oyuncu Zehra Yılmaz'a kaptırdı. Sosyal medyada karşılıklı takipleşerek kendilerini ele veren ikiliyi, yakın dostları Derya Uluğ ile Asil Gök'ün tanıştırdığı öğrenildi. İlk kez özel hayatıyla gündeme gelen Çağlar Söyüncü'nün yeni aşkı Zehra Yılmaz, ünlü futbolcunun sevenleri tarafından yakın takibe alındı. Zehra Yılmaz hakkındaki bir detay ise dikkat çekti. Güzel oyuncunun eski aşkı duyanları şaşkına çevirdi. Adı Çağlar Söyüncü ile aşk dedikodularına karışan Zehra Yılmaz bakın hangi şarkıcıyla aşk yaşamış…

02.04.2021 14:49 - Son Güncelleme: 02.04.2021 14:49
Çağlar Söyüncü ile adı aşk dedikodularına karışan Zehra Yılmaz’ın eski sevgilisi bakın kim çıktı

Takvim Gazetesi'nin ortaya çıkardığı Çağlar Söyüncü ile Zehra Yılmaz aşkı sosyal medyada büyük ses getirdi.

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Çağlar Söyüncü ile adı aşk dedikodularına karışan Zehra Yılmaz’ın eski sevgilisi bakın kim çıktı

Instagram hesabında 116 kişiyi takip eden Çağlar Söyüncü, önceki gün Zehra Yılmaz'ı takibe aldı. Söyüncü'nün bu hamlesine kayıtsız kalmayan Yılmaz ise kısa bir süre sonra futbolcuyu takip etmeye başladı.

Çağlar Söyüncü ile adı aşk dedikodularına karışan Zehra Yılmaz’ın eski sevgilisi bakın kim çıktı

Karşılıklı takipleşerek aşk dedikodularını alevlendiren ikiliyi, ünlü şarkıcı Derya Uluğ ile müzisyen sevgilisi Asil Gök'ün tanıştırdığı belirtildi.

Çağlar Söyüncü ile adı aşk dedikodularına karışan Zehra Yılmaz’ın eski sevgilisi bakın kim çıktı

Milli Takım maçları için Türkiye'ye gelen Çağlar Söyüncü'nün adının aşk dedikodularına karıştığı Zehra Yılmaz'ın özel hayatı ise merak konusu oldu.

Çağlar Söyüncü ile adı aşk dedikodularına karışan Zehra Yılmaz’ın eski sevgilisi bakın kim çıktı

Güzel oyuncunun, ünlü şarkıcı Cem Belevi ile aşk yaşadığı ve ekim ayında ayrılık kararı aldığı ortaya çıktı.