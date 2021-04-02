Çağlar Söyüncü ile adı aşk dedikodularına karışan Zehra Yılmaz’ın eski sevgilisi bakın kim çıktı

İngiltere Premier League ekiplerinden Leicester City ve A Milli Takımı'nın yıldız ismi Çağlar Söyüncü, gönlünü güzel oyuncu Zehra Yılmaz'a kaptırdı. Sosyal medyada karşılıklı takipleşerek kendilerini ele veren ikiliyi, yakın dostları Derya Uluğ ile Asil Gök'ün tanıştırdığı öğrenildi. İlk kez özel hayatıyla gündeme gelen Çağlar Söyüncü'nün yeni aşkı Zehra Yılmaz, ünlü futbolcunun sevenleri tarafından yakın takibe alındı. Zehra Yılmaz hakkındaki bir detay ise dikkat çekti. Güzel oyuncunun eski aşkı duyanları şaşkına çevirdi. Adı Çağlar Söyüncü ile aşk dedikodularına karışan Zehra Yılmaz bakın hangi şarkıcıyla aşk yaşamış…

02.04.2021 14:49 - Son Güncelleme: 02.04.2021 14:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





