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Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çifti 3. kez çocuk sahibi olacak! Bergüzar Korel hamile olduğunu duyurdu projesi iptal

Ünlü oyuncular Bergüzar Korel ve Halit Ergenç 2006 yılında hayatlarını birleştirmiş, 2010 yılında ilk çocukları Ali Ergenç'i, 2020'nin başlarında ise ikinci çocukları Han Ergenç'i kucaklarına almışlardı. 38 yaşındaki Bergüzar Korel, yeni dizi projesinin hazırlıklarını sürdürürken projesi iptal oldu. Nedeni ise Bergüzar Korel'in hamileliği. Bergüzar Korel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hamile olduğunu duyurdu...

02.04.2021 14:11 - Son Güncelleme: 02.04.2021 14:48
Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çifti 3. kez çocuk sahibi olacak! Bergüzar Korel hamile olduğunu duyurdu projesi iptal

2009 yılında nikah masasına oturan oyuncu Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, ilk çocukları Ali'yi 2010'da kucaklarına almıştı.

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Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çifti 3. kez çocuk sahibi olacak! Bergüzar Korel hamile olduğunu duyurdu projesi iptal

Korel ve Ergenç, geçtiğimiz yıl mart ayında Han'ın dünyaya gelmesiyle ikinci kez anne-baba olmuştu.

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çifti 3. kez çocuk sahibi olacak! Bergüzar Korel hamile olduğunu duyurdu projesi iptal

ÜÇÜNCÜ KEZ ANNE OLUYOR

Mutlu evlilikleri süren çiftten bir müjdeli haber daha geldi. 38 yaşındaki Korel, sosyal medya hesabından yayınladığı gönderi ile üçüncü kez anne olmaya hazırlandığını duyurdu.

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çifti 3. kez çocuk sahibi olacak! Bergüzar Korel hamile olduğunu duyurdu projesi iptal

"HAMİLE OLDUĞUMU ÖĞRENDİM"

Sürpriz hamileliği sebebiyle dijital bir platformda rol alacağı diziye veda ettiğini ifade eden ünlü oyuncu, konuyla ilgili şunları söyledi:

Sete çıkmaya hazırlanırken ailecek de bizi çok şaşırtan bir sürpriz ile karşılaşarak, hamile olduğumu öğrendim. Hamile olmam projeye devam etmeme engel değilken, artan vakalar yüzünden çekimlerimizi ileri bir tarihe attığımızda maalesef fiziksel değişimim karaktere ve projemize uygun olmayacağı için aylardır üzerinde çalıştığımız işimizi erteleme kararı almak zorunda kaldık.

Bir yandan minik bebeğimiz, bir yandan çok kıymetli insanlar ile büyük bir emek vererek, üzerine çalıştığımız bu projeye veda etmek... Benim için hiç kolay değil..."

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çifti 3. kez çocuk sahibi olacak! Bergüzar Korel hamile olduğunu duyurdu projesi iptal

"OLURSA KABULÜMÜZ" DEMİŞTİ

Ünlü oyuncu, geçtiğimiz aylarda muhabirlerin "Üçüncü çocuk düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Olursa kabulümüz... Seve seve... Ben her zaman çok çocuklu, şen şakrak bir ev hayal etmiştim. Öyle bir planımız yok ama gelirse başımızla beraber" yanıtını vermişti.