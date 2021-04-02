Hande Erçel sevgilisi olduğu iddia edilen Murat Akdoğan hakkında gerçeği ilk kez açıkladı tam açıkladı 'gereksiz...'
Son dönemin en popüler isimlerinden biri olan Hande Erçel'in adı sık sık rol arkadaşı Kerem Bürsin'le anılıyordu. Hatta ikili hakkında 'geceyi beraber geçirdiler' haberleri de gündemde yer almıştı. Tüm bu iddiaların tersine ikili her zaman aşkı reddetti ve gerçek geçtiğimiz günlerde ortaya çıktı. Magazin gündemine bomba gibi düşen Hande Erçel Murat Akdoğan ilişkisine baba Akdoğan'dan veto geldi. Tüm bunlar olurken 27 yaşındaki yıldız, Murat Akdoğan hakkında ilk kez bir açıklama yaptı. İşte detaylar...
02.04.2021 15:46
- Son Güncelleme: 02.04.2021 15:46
Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren oyuncu Hande Erçel, son dönemde özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Her hareketi ve paylaşımıyla magazin gündeminde adından söz ettiren Hande Erçel, güzelliğiyle de ilgi odağı oluyor.
Şarkıcı Murat Dalkılıç ile yollarını ayırdıktan sonra adı partneri Kerem Bürsin ile anılmaya başlayan Hande Erçel hakkında geçtiğimiz günlerde flaş bir iddia ortaya atıldı. Ünlü oyuncunun, yaklaşık bir aydır Murat Akdoğan ile birlikte olduğu öne sürüldü.
Konuyla ilgili bir süredir sessizliğini koruyan Hande Erçel, hakkında çıkan aşk dedikodularına sonunda son noktayı koydu.
"GEREKSİZ BİR HABER"
Son dönemde özel hayatıyla gündemde olan ünlü oyuncu, "Benim ağzımdan bir şey duymadan yazmayın. Gerçekten benim için güzel haberler değil. Bunun üzerine konuşmayalım, gereksiz bir haber" dedi.
AŞK HABERLERİYLE GÜNDEME GELMİŞTİ
Herkes güzel oyuncuyu rol arkadaşı Kerem Bürsin ile birlikte sanırken, Erçel'in bir süredir cemiyetin ünlü ismi Murat Can Akdoğan ile birlikte olduğu iddia edilmişti.