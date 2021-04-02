Hande Erçel sevgilisi olduğu iddia edilen Murat Akdoğan hakkında gerçeği ilk kez açıkladı tam açıkladı 'gereksiz...'

Son dönemin en popüler isimlerinden biri olan Hande Erçel'in adı sık sık rol arkadaşı Kerem Bürsin'le anılıyordu. Hatta ikili hakkında 'geceyi beraber geçirdiler' haberleri de gündemde yer almıştı. Tüm bu iddiaların tersine ikili her zaman aşkı reddetti ve gerçek geçtiğimiz günlerde ortaya çıktı. Magazin gündemine bomba gibi düşen Hande Erçel Murat Akdoğan ilişkisine baba Akdoğan'dan veto geldi. Tüm bunlar olurken 27 yaşındaki yıldız, Murat Akdoğan hakkında ilk kez bir açıklama yaptı. İşte detaylar...

02.04.2021 15:46 - Son Güncelleme: 02.04.2021 15:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





