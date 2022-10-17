'Çağlar Ökten buldun Barbie gibi kadını' 60 yaşına girmesine ramak kala Seda Sayan dekolteyi göğüsten verdi!
30 Aralık 1962 doğumlu Seda Sayan doğum gününe az bir süre kala eşini de alıp bir günlük yurt dışı kaçamağı yaptı. Sosyal medya hesabından uçakta çektiği videoyu paylaşan Sayan, paylaşıma 'Kaçıyoz yarimleeee ❤️ yarın dönücez' notunu düştü. Öte yandan 60 yaşına girmeye hazırlanan ünlü isim İnstagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı geçici paylaşımla nefesleri kesti. Göğüs dekolteli kıyafetiyle dikkat çeken güzel sunucuya 'Çağlar Ökten buldun Barbie gibi kadını' şeklinde yorumlar geldi. İşte detaylar...
17.10.2022 08:52 - Son Güncelleme: 17.10.2022 08:53
59 yaşındaki şarkıcı Seda Sayan, bir süredir birlikte olduğu Çağlar Ökten ile 24 Nisan'da sürpriz bir şekilde Beşiktaş'taki lüks bir otelde evlenmişti.
Seda Sayan eşi ile birlikte yurt dışına gittiğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.