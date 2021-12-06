Çağlar Ertuğrul’un göndermesine Tamer Karadağlı’dan ilk yanıt! ‘Espri yapmış çocukcağız’ diyen oyuncu bakın neler söyledi
Çağlar Ertuğrul'un göndermesine Tamer Karadağlı'dan ilk yanıt! Dün akşam gerçekleşen Altın Kelebek Ödülleri töreninde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'ne layık görülen Çağlar Ertuğrul, ödül konuşması sırasında Tamer Karadağlı'nın ödül takdimi sırasında Nihal Yalçın ile yaşadığı olaya göndermede bulunmuştu. Ertuğrul, kısa sürede gündem olan hareketinin ardından ise sosyal medyada bir açıklamada bulunarak ünlü oyuncuyu sevdiğini dile getirmişti. Tüm bu yaşananların ardından ne diyeceği merak konusu olan Tamer Karadağlı'dan, Teşlikat dizisinde Serdar karakterini canlandıran Çağlar Ertuğrul'a yanıt geldi. Tamer Karadağlı bakın neler söyledi...
06.12.2021 18:10
- Son Güncelleme: 06.12.2021 18:46
Altın Kelebek Ödülleri töreninde En İyi Erkek Oyuncu seçilen Çağlar Ertuğrul, ödül konuşması sırasında yaptığı hareketle sosyal medyaya damga vurmuştu.
TEPKİLERİN ARDI ARKASI KESİLMEDİ
Ünlü oyuncunun bu davranışı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu ve birçok internet kullanıcısı Çağlar Ertuğrul'a tepki gösterdi.