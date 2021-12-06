Müge Anlı'ya sıkı takipçisi olan MHP lideri Devlet Bahçeli'den reklam arasında tebrik telefonu: 'Sizin ödülleriniz milletin kalbinde'
Müge Anlı'ya sıkı takipçisi olan MHP lideri Devlet Bahçeli'den reklam arasında tebrik telefonu geldi. ATV'nin reyting rekortmeni gündüz kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, Altın Kelebek Ödülleri törenine damgasını vurdu. Törende, En İyi Gündüz Kuşağı ve En İyi Kadın Sunucu ödüllerini kazanan Müge Anlı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gönderdiği çiçeği ve tebrik mesajını canlı yayında aktararak kendisine teşekkürlerini iletti.
Müge Anlı'ya sıkı takipçisi olan MHP lideri Devlet Bahçeli'den reklam arasında tebrik telefonu geldi. ATV'nin reyting rekortmeni gündüz kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, Altın Kelebek Ödülleri törenine damgasını vurdu. Törende, En İyi Gündüz Kuşağı ve En İyi Kadın Sunucu Ödüllerini kazanan Müge Anlı'yı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tebrik etti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çiçek gönderdi. Anlı, Bahçeli'nin tebrik mesajını canlı yayında aktardı. Anlı, "Sayın Devlet Bahçeli'ye az önce kendisi ile de konuştum; 'Sizin ödülleriniz milletin kalbinde' dedi. Her zaman güzel mesajlarıyla bizi onurlandırıyor." ifadelerini kullandı.
BAHÇELİ'DEN MÜGE ANLI'YA TEBRİK
Müge Anlı, "Öncelikle Altın Kelebek ödülleriyle ilgili az önce reklam arasında kendileriyle de görüştüm, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin bir mesajı var; 'Muhterem Müge Hanım, Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Gündüz Kuşağı ve En İyi Kadın Sunucu Ödüllerini almış olmanızdan dolayı tebrik ediyor başarılarınızın devamını diliyorum.' Çok teşekkür ediyorum Sayın Devlet Bahçeli'ye az önce kendisi ile de konuştum; 'Sizin ödülleriniz milletin kalbinde' dedi. Her zaman güzel mesajlarıyla bizi onurlandırıyor." dedi.
"SOSYAL SORUMLULUK BİLİNCİNİN EN GÜZEL ÖRNEKLERİNDEN BİRİ"
Anlı'ya Bahçeli'den gelen tebrik mesajında, "Sayın Müge Anlı, Türk televizyonlarındaki sosyal sorumluluk bilincinin en güzel örneklerinden biri olan beğeniyle ve dikkatle takip edilen Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yeni yayın dönemini tebrik ediyorum." ifadeleri yer aldı.