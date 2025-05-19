Şükran Ovalı’nın kısacık saçı gündem oldu! Nurgul Yeşilçay ve Bella Hadid’ten sonra saç akımına katıldı

Ünlü isimlerin peş peşe imaj tazelemesi dikkat çekiyor. Son olarak Şükran Ovalı, uzun saçlarından vazgeçerek kısa bir kesim tercih etti. Instagram hesabından yaptığı "Saçlar gitti saçlar" paylaşımıyla gündem olan oyuncu, hayranlarının beğenisini topladı.
👩🦰 "SAÇLAR GİTTİ SAÇLAR" DİYEREK DUYURDU
2017 yılında futbolcu Caner Erkin ile İtalya'nın başkenti Roma'da evlenen ve 2018'de kızı Mihran Ela'yı dünyaya getirerek ilk kez annelik sevinci yaşayan Şükran Ovalı, son yıllarda gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih etmişti. Ancak sosyal medya paylaşımlarıyla hayranlarıyla bağını koparmayan oyuncu, bu kez yeni saç kesimiyle gündeme geldi.
Instagram hesabında yaptığı paylaşımda "Saçlar gitti saçlar" notunu düşen Ovalı'nın yeni imajı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Oyuncunun omuz hizasında küt saç kesimiyle daha enerjik ve modern bir görüntüye kavuştuğu görüldü.
🌟 MAGAZİN DÜNYASINDA 'İMAJ TAZELEME' TRENDİ BÜYÜYOR
Şükran Ovalı'nın imaj değişikliği, magazin dünyasında dikkat çeken bir akımın parçası olarak değerlendiriliyor. Son haftalarda pek çok ünlü isim saç stillerinde ve renklerinde değişikliğe giderek gündeme geliyor.
📌 NURGÜL YEŞİLÇAY DA KÜT SAÇ MODASINA UYDU
🎨 BELLA HADİD İSE SAÇ RENGİNİ DEĞİŞTİRDİ
Uluslararası arenada dikkat çeken modellerden biri olan Bella Hadid, imaj tazeleyen ünlüler arasında yer aldı. Filistin'e olan desteğiyle gündeme gelen Hadid, saç rengini koyu tonlardan açık kestane rengine çevirerek daha yumuşak ve doğal bir görünüme kavuştu.
🗨️ TAKİPÇİLERİNDEN TAM NOT ALDI
Şükran Ovalı'nın yeni imajı, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Oyuncunun paylaşımının altına hayranları şu yorumları yaptı:
"Bu kadar mı yakışır kısa saç? Harika görünüyorsun."