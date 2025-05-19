Şükran Ovalı’nın kısacık saçı gündem oldu! Nurgul Yeşilçay ve Bella Hadid’ten sonra saç akımına katıldı

Ünlü isimlerin peş peşe imaj tazelemesi dikkat çekiyor. Son olarak Şükran Ovalı, uzun saçlarından vazgeçerek kısa bir kesim tercih etti. Instagram hesabından yaptığı "Saçlar gitti saçlar" paylaşımıyla gündem olan oyuncu, hayranlarının beğenisini topladı.

👩‍🦰 "SAÇLAR GİTTİ SAÇLAR" DİYEREK DUYURDU 2017 yılında futbolcu Caner Erkin ile İtalya'nın başkenti Roma'da evlenen ve 2018'de kızı Mihran Ela'yı dünyaya getirerek ilk kez annelik sevinci yaşayan Şükran Ovalı, son yıllarda gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih etmişti. Ancak sosyal medya paylaşımlarıyla hayranlarıyla bağını koparmayan oyuncu, bu kez yeni saç kesimiyle gündeme geldi.

Instagram hesabında yaptığı paylaşımda "Saçlar gitti saçlar" notunu düşen Ovalı'nın yeni imajı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Oyuncunun omuz hizasında küt saç kesimiyle daha enerjik ve modern bir görüntüye kavuştuğu görüldü.

İşte o fotoğraf...