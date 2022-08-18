Çağla Şıkel'le konuşmaları ifşa olmuştu... İzzet Antebi eski eşi Didem Sarı’nın sevgilisi tarafından darbedildi: 'Daha beteri gelecek’
Çağla Şıkel'le konuşmaları ifşa olmuştu... Magazin gündemine bomba gibi düşen olayın ardından Antebi, savcılığa başvurarak "özel hayatın gizliliğini ihlal" ve "iftira" suçlarından şikayetçi olmuş, Çağla Şıkel de mahkemeye başvurup korunma talebinde bulunmuştu. Tüm bu yaşananların ardından İzzet Antebi eski eşi Didem Sarı'nın sevgilisi tarafından darbedildi. Antebi, "Eski eşim arayıp 'Yediğin dayağın daha beteri gelecek' diye beni tehdit ediyor" dedi.
'DAHA BETERİ GELECEK'
Çağla Şıkel'le konuşmaları ifşa olmuştu... İzzet Antebi eski eşi Didem Sarı'nın sevgilisi tarafından darbedildi.
İş insanı İzzet Antebi, 2009'da yılında hayatını birleştirdiği Didem Sarı ile boşanmıştı. Mila ve Moris Mert adında iki çocukları bulunan çift, velayet konusunda da ortak vekalete imza atmıştı. İzzet Antebi, eski eşi Didem Sarı'nın sevgilisi tarafından darbedildiği haberleri ile gündeme gelmişti.
İzzet Antebi ile eski eşi Didem Sarı arasındaki sular durulmuyor. Antebi, geçtiğimiz aylarda bir mekandan çıkarken Sarı'nın yeni sevgilisi Kayacan Akarsu tarafından darp edildiğini belirtip savcılığa başvurmuştu. Olaylar bununla da kalmadı.
SES KAYITLARINI SUNDU
Ünlü işadamı, bu kez de eski eşi ve sevgilisi hakkında tehdit ve hakaretten suç duyurusunda bulundu.
Antebi, "2 Ağustos'ta 02.00 sularında eski eşim arayıp 'Senin yediğin o dayak var ya onun daha beteri gelecek. Sen o velayeti rüyanda görürsün' dedi. Sonrasında sinkaflı küfürler ve tehditlerde bulunmaya devam etti' diye konuştu. Ardından Akarsu tarafından da tehdit edildiğini belirten Antebi, ses kayıtlarını savcılığa sunarak dava açılmasını talep etti.
NELER YAŞANDI?
Sosyetik Didem Sarı'nın sık sık mangal partisinden paylaşım yaptığı sevgilisinin cinayet suçundan cezaevinde yattığı ve Devlet Tiyatrosu Sanatçısı Kaya Akarsu'nun oğlu Kayacan Akarsu olduğu öğrenildi. Üstelik Kayacan Akarsu'nın güzellik uzmanı Selen A. ile evli olduğu olduğu da öğrenildi. Kayacan Akarsu'nun boşanma aşamasında olduğunu Selen A. en son nisan ayında görüştüğü Akarsu'nun Didem Sarı'yla aşk yaşadığını arkadaşlarının uyarısıyla gördüğünü açıkladı.