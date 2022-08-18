Çağla Şıkel’le konuşmaları ifşa olmuştu... İzzet Antebi eski eşi Didem Sarı’nın sevgilisi tarafından darbedildi: ’Daha beteri gelecek’

SES KAYITLARINI SUNDU

Ünlü işadamı, bu kez de eski eşi ve sevgilisi hakkında tehdit ve hakaretten suç duyurusunda bulundu.

Antebi, "2 Ağustos'ta 02.00 sularında eski eşim arayıp 'Senin yediğin o dayak var ya onun daha beteri gelecek. Sen o velayeti rüyanda görürsün' dedi. Sonrasında sinkaflı küfürler ve tehditlerde bulunmaya devam etti' diye konuştu. Ardından Akarsu tarafından da tehdit edildiğini belirten Antebi, ses kayıtlarını savcılığa sunarak dava açılmasını talep etti.