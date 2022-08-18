İsmail Küçükkaya'nın Bodrum kaçamağı olaylı bitti! Aşk üçgeninde kriz yaşayan dayakçı İsmail yakalanınca...
İsmail Küçükkaya'nın Bodrum kaçamağı olaylı bitti! Aşk üçgeninde kriz yaşayan dayakçı İsmail yakalanınca ortalık karıştı! Sunucu İsmail Küçükkaya öğretmen eşi Eda Demirci'den Ocak 2020 tarihinde olaylı şekilde boşanmıştı. Geçtiğimiz ay Bodrum'da kız arkadaşı Halime Türkoğlu ile görüntülenince telaşlanıp kaçan dayakçı İsmail'le ilgili bomba detaylar ortaya çıktı. İşte detaylar...
İsmail Küçükkaya'nın Bodrum kaçamağı olaylı bitti! Aşk üçgeninde kriz yaşayan dayakçı İsmail yakalanınca ortalık karıştı!
Çift o dönemde sosyal medya hesaplarından mutluluk pozları paylaştı ama Eda Demirci'nin iddiasına göre düğün günü tatsızlık yaşanmış ve evliliklerinin son aylarında birden fazla kez şiddete maruz kalmıştı. Küçükkaya ve Demirci Ocak 2020'de, anlaşmalı olarak boşandı.
ŞİDDETE BOYUN EĞMEDİ
Eda Demirci, 2018 yılında şiddete uğradığını iddia ederek 1 milyon 200 bin lira tazminat ve aylık 15 bin lira nafaka istemiyle boşanma davası açmıştı.
Boşanma dilekçesinde ise, "Eşine kötü davranan İsmail Küçükkaya, otel görevlilerinin yanında kuaför yüzünden eşine bağırdı. Odadan kovulan Eda Demirci ağlayarak dışarı çıktı. Ailelerin araya girmesiyle düğün yapıldı" yazıyordu.