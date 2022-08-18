İsmail Küçükkaya’nın Bodrum kaçamağı olaylı bitti! Aşk üçgeninde kriz yaşayan dayakçı İsmail yakalanınca...

Çift o dönemde sosyal medya hesaplarından mutluluk pozları paylaştı ama Eda Demirci'nin iddiasına göre düğün günü tatsızlık yaşanmış ve evliliklerinin son aylarında birden fazla kez şiddete maruz kalmıştı. Küçükkaya ve Demirci Ocak 2020'de, anlaşmalı olarak boşandı.