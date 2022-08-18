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Haberler Magazin İsmail Küçükkaya'nın Bodrum kaçamağı olaylı bitti! Aşk üçgeninde kriz yaşayan dayakçı İsmail yakalanınca...

İsmail Küçükkaya'nın Bodrum kaçamağı olaylı bitti! Aşk üçgeninde kriz yaşayan dayakçı İsmail yakalanınca...

İsmail Küçükkaya'nın Bodrum kaçamağı olaylı bitti! Aşk üçgeninde kriz yaşayan dayakçı İsmail yakalanınca ortalık karıştı! Sunucu İsmail Küçükkaya öğretmen eşi Eda Demirci'den Ocak 2020 tarihinde olaylı şekilde boşanmıştı. Geçtiğimiz ay Bodrum'da kız arkadaşı Halime Türkoğlu ile görüntülenince telaşlanıp kaçan dayakçı İsmail'le ilgili bomba detaylar ortaya çıktı. İşte detaylar...

18.08.2022 09:05 - Son Güncelleme: 18.08.2022 09:13
İsmail Küçükkaya’nın Bodrum kaçamağı olaylı bitti! Aşk üçgeninde kriz yaşayan dayakçı İsmail yakalanınca...

İsmail Küçükkaya'nın Bodrum kaçamağı olaylı bitti! Aşk üçgeninde kriz yaşayan dayakçı İsmail yakalanınca ortalık karıştı!

GALERİ DEVAM EDİYOR
İsmail Küçükkaya’nın Bodrum kaçamağı olaylı bitti! Aşk üçgeninde kriz yaşayan dayakçı İsmail yakalanınca...

İsmail Küçükkaya, 2016'da görsel sanatlar öğretmeni Eda Demirci ile dünya evine girmişti.

İsmail Küçükkaya’nın Bodrum kaçamağı olaylı bitti! Aşk üçgeninde kriz yaşayan dayakçı İsmail yakalanınca...

Çift o dönemde sosyal medya hesaplarından mutluluk pozları paylaştı ama Eda Demirci'nin iddiasına göre düğün günü tatsızlık yaşanmış ve evliliklerinin son aylarında birden fazla kez şiddete maruz kalmıştı. Küçükkaya ve Demirci Ocak 2020'de, anlaşmalı olarak boşandı.

İsmail Küçükkaya’nın Bodrum kaçamağı olaylı bitti! Aşk üçgeninde kriz yaşayan dayakçı İsmail yakalanınca...

ŞİDDETE BOYUN EĞMEDİ

Eda Demirci, 2018 yılında şiddete uğradığını iddia ederek 1 milyon 200 bin lira tazminat ve aylık 15 bin lira nafaka istemiyle boşanma davası açmıştı.

İsmail Küçükkaya’nın Bodrum kaçamağı olaylı bitti! Aşk üçgeninde kriz yaşayan dayakçı İsmail yakalanınca...

Boşanma dilekçesinde ise, "Eşine kötü davranan İsmail Küçükkaya, otel görevlilerinin yanında kuaför yüzünden eşine bağırdı. Odadan kovulan Eda Demirci ağlayarak dışarı çıktı. Ailelerin araya girmesiyle düğün yapıldı" yazıyordu.

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