Çağla Şikel’le 8 yıl önce boşanmışlardı! İlk yorum 3. oğlu Ferit’ten geldi! Yalı Çapkını’nın Orhan’ı Emre Altuğ’a çocuklarından doğum günü sürprizi!

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ'a çocuklarından doğum günü sürpizi! 2008 yılında dünya evine giren Çağla Şikel ve Emre Altuğ çifti 2015 yılında boşanmıştı. 2 çocukları bulunan ikili zaman zaman çocukları için biraraya geliyor. 54 yaşındaki Emre Altuğ son olarak çocuklarının süprizi ile duygulandı. Sosyal medya hesabından o anları paylaşan ünlü isme yorum ve beğeni yağdı. İlk yorum da Yalı Çapkını dizisindeki rol arkadaşı Mert Ramazan Demir'den geldi. Demir, ''Doğum günün kutlu olsun emre abimm'' yorumunda bulundu. İşte detaylar...