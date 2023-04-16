3 ay önce doğum yapan Hazal Kaya'dan yeni paylaşım! ''Daha çocuk yaparım, güzel bir şey çıktı" demişti! 2 çocuk annesini görenler: Sanki hiç...
3 ay önce 2. çocuğunu dünyaya getiren ünlü oyuncu Hazal Kaya'dan yeni paylaşım geldi. Geçtiğimiz haftalarda annelikle ilgili konuşmuş ve "Ben anne olmaya çok hazırmışım, hep birlikte bunu gördük. Doğdu kucağıma verdiler, ben profesyonelim sanki üçüncü çocuğu doğurmuşum gibi davranıyordum. Çok profesyonel anne çıktım, neden öyle oldu bilmiyorum. Ben çok sevdim anneliği. Daha çocuk yaparım, güzel bir şey çıktı" açıklamasını yapmıştı. Ali Atay ile 2019 yılında dünyaevine giren Kaya aynı yıl kasım ayında oğlu Fikret Ali'yi kucağına almıştı. İşte güzel oyuncunun son paylaşımı...
16.04.2023 21:07 - Son Güncelleme: 16.04.2023 21:07
3 ay önce doğum yapan Hazal Kaya'dan yeni sosyal medya paylaşımı! 2 çocuk annesini görenler, ''Sanki hiç doğum yapmamış gibi çok zayıf'' yorumunda bulundu.