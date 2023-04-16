RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle
Haberler Magazin 3 ay önce doğum yapan Hazal Kaya'dan yeni paylaşım! ''Daha çocuk yaparım, güzel bir şey çıktı" demişti! 2 çocuk annesini görenler: Sanki hiç...

3 ay önce doğum yapan Hazal Kaya'dan yeni paylaşım! ''Daha çocuk yaparım, güzel bir şey çıktı" demişti! 2 çocuk annesini görenler: Sanki hiç...

3 ay önce 2. çocuğunu dünyaya getiren ünlü oyuncu Hazal Kaya'dan yeni paylaşım geldi. Geçtiğimiz haftalarda annelikle ilgili konuşmuş ve "Ben anne olmaya çok hazırmışım, hep birlikte bunu gördük. Doğdu kucağıma verdiler, ben profesyonelim sanki üçüncü çocuğu doğurmuşum gibi davranıyordum. Çok profesyonel anne çıktım, neden öyle oldu bilmiyorum. Ben çok sevdim anneliği. Daha çocuk yaparım, güzel bir şey çıktı" açıklamasını yapmıştı. Ali Atay ile 2019 yılında dünyaevine giren Kaya aynı yıl kasım ayında oğlu Fikret Ali'yi kucağına almıştı. İşte güzel oyuncunun son paylaşımı...

16.04.2023 21:07 - Son Güncelleme: 16.04.2023 21:07
3 ay önce doğum yapan Hazal Kaya’dan yeni paylaşım! ’’Daha çocuk yaparım, güzel bir şey çıktı demişti! 2 çocuk annesini görenler: Sanki hiç...

3 ay önce doğum yapan Hazal Kaya'dan yeni sosyal medya paylaşımı! 2 çocuk annesini görenler, ''Sanki hiç doğum yapmamış gibi çok zayıf'' yorumunda bulundu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
3 ay önce doğum yapan Hazal Kaya’dan yeni paylaşım! ’’Daha çocuk yaparım, güzel bir şey çıktı demişti! 2 çocuk annesini görenler: Sanki hiç...

32 yaşındaki oyuncu Hazal Kaya, meslektaşı Ali Atay ile 2019 yılında dünyaevine girmişti.

3 ay önce doğum yapan Hazal Kaya’dan yeni paylaşım! ’’Daha çocuk yaparım, güzel bir şey çıktı demişti! 2 çocuk annesini görenler: Sanki hiç...

Hazal Kaya ve Ali Atay'ın bu mutlu evliliklerinden aynı yıl oğulları Fikret Ali dünyaya geldi.-

3 ay önce doğum yapan Hazal Kaya’dan yeni paylaşım! ’’Daha çocuk yaparım, güzel bir şey çıktı demişti! 2 çocuk annesini görenler: Sanki hiç...

İkinci kez hamile olan Hazal Kaya'dan sevindiren haber geçtiğimiz Şubat ayında geldi.

3 ay önce doğum yapan Hazal Kaya’dan yeni paylaşım! ’’Daha çocuk yaparım, güzel bir şey çıktı demişti! 2 çocuk annesini görenler: Sanki hiç...

Ünlü oyuncu 12 Şubat'ta kızı Süreyya Leyla'yı kucağına aldı. Süreyya Leyla, 40 günlük olduğunda, "Kapkaranlık günlerede bize umut ışığı gibi gelen canım kızım, iyi ki doğdun! 40 gün nasıl geçti bilmiyorum... 11.02.2023" şeklinde konuşmuştu.

SON DAKİKA