Bige Önal'dan ayrıldı soluğu gecelerde aldı! Aras Bulut İynemli ve Engin Öztürk fena yakalandı: Flaşlar patlayınca...
Oyuncu Aras Bulut İynemli ve yakın dostu Engin Öztürk'ün çapkınlık turu hüsranla sonuçlandı. Etiler'de objektiflere yakalanan ikili yaşadıkları şokun etkisiyle tebbesüm ettiler. Bilindiği üzere Aras Bulut İynemli yakın zamanda sevgilisi Bige Önal'dan ayrılmıştı. Engin Öztürk ise Sarp Apak'ın eşi ile gecelerde görüntülenmişti.
17.04.2023 01:39 - Son Güncelleme: 17.04.2023 01:41
Oyuncu Aras Bulut İynemli, önceki gece sabaha karşı 05.00'da yakın dostu Engin Öztürk ile çapkınlık turundaydı.
Aras Bulut İynemli yakın zamanda sevgilisi Bige Önal'dan ayrılmış, Engin Öztürk ise geçtiğimiz hafta yakın arkadaşı Sarp Apak'ın eşi ile gecelerde görüntülenmişti.