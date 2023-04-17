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Haberler Magazin Bige Önal'dan ayrıldı soluğu gecelerde aldı! Aras Bulut İynemli ve Engin Öztürk fena yakalandı: Flaşlar patlayınca...

Bige Önal'dan ayrıldı soluğu gecelerde aldı! Aras Bulut İynemli ve Engin Öztürk fena yakalandı: Flaşlar patlayınca...

Oyuncu Aras Bulut İynemli ve yakın dostu Engin Öztürk'ün çapkınlık turu hüsranla sonuçlandı. Etiler'de objektiflere yakalanan ikili yaşadıkları şokun etkisiyle tebbesüm ettiler. Bilindiği üzere Aras Bulut İynemli yakın zamanda sevgilisi Bige Önal'dan ayrılmıştı. Engin Öztürk ise Sarp Apak'ın eşi ile gecelerde görüntülenmişti.

Doğan Savaş
takvim.com.tr
Özel haber
17.04.2023 01:39 - Son Güncelleme: 17.04.2023 01:41
Bige Önal’dan ayrıldı soluğu gecelerde aldı! Aras Bulut İynemli ve Engin Öztürk fena yakalandı: Flaşlar patlayınca...

Oyuncu Aras Bulut İynemli, önceki gece sabaha karşı 05.00'da yakın dostu Engin Öztürk ile çapkınlık turundaydı.

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Bige Önal’dan ayrıldı soluğu gecelerde aldı! Aras Bulut İynemli ve Engin Öztürk fena yakalandı: Flaşlar patlayınca...

Etiler'de trafik ışıklarında bekledikleri sırada flaşların patlamasıyla bir anda şok yaşadılar.

Bige Önal’dan ayrıldı soluğu gecelerde aldı! Aras Bulut İynemli ve Engin Öztürk fena yakalandı: Flaşlar patlayınca...

Araç içerisinde bulunan bayan arkadaşların yüzlerini gizlemeye çalıştıkları sırada ön koltukta oturan İynemli ve arka koltukta oturan Öztürk, yaşadıkları şokun etkisiyle tebbesüm ederken objektiflere yansıdı.

Bige Önal’dan ayrıldı soluğu gecelerde aldı! Aras Bulut İynemli ve Engin Öztürk fena yakalandı: Flaşlar patlayınca...

Özel şoförlü araçlarıyla gazetecilerden kaçan oyuncuların çapkınlık turuda böylece hüsranla sonuçlanmış oldu.

Bige Önal’dan ayrıldı soluğu gecelerde aldı! Aras Bulut İynemli ve Engin Öztürk fena yakalandı: Flaşlar patlayınca...

Aras Bulut İynemli yakın zamanda sevgilisi Bige Önal'dan ayrılmış, Engin Öztürk ise geçtiğimiz hafta yakın arkadaşı Sarp Apak'ın eşi ile gecelerde görüntülenmişti.

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