Çağla Şıkel’in İzzet Antebi ile mesajları ifşa olmuştu! Sıkı dostu Alişan’dan yasak aşk iddiasına ilk açıklama! “Evli bir insanla...”

Çağla Şıkel de mahkemeye başvurup korunma talebinde bulundu. Dilekçede, "İki çocuk annesi Şıkel'in kadınlığına, namusuna, aile şerefi ve saygınlığına karşı yapılmış bu iftira, bir kadına yapılan en büyük şiddettir" denildi.