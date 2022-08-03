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Haberler Magazin Çağla Şıkel’in İzzet Antebi ile mesajları ifşa olmuştu! Sıkı dostu Alişan'dan yasak aşk iddiasına ilk açıklama! “Evli bir insanla...”

Çağla Şıkel’in İzzet Antebi ile mesajları ifşa olmuştu! Sıkı dostu Alişan'dan yasak aşk iddiasına ilk açıklama! “Evli bir insanla...”

Didem Sarı geçtiğimiz günlerde eski eşi İzzet Antebi'nin boşanmadan önce Çağla Şıkel'le aşk yaşadığını öne sürerek ikilinin mesajlarını ifşa etti. Magazin gündemine bomba gibi düşen olayın ardından Antebi, savcılığa başvurarak "özel hayatın gizliliğini ihlal" ve "iftira" suçlarından şikayetçi oldu. Çağla Şıkel de mahkemeye başvurup korunma talebinde bulundu. Tüm bu yaşananların ardından bir alışveriş merkezinde görüntülenen Alişan ise konu hakkında dikkat çeken bir açıklamada bulundu. İşte Alişan'ın o açıklaması...

03.08.2022 22:41 - Son Güncelleme: 03.08.2022 22:41
Çağla Şıkel’in İzzet Antebi ile mesajları ifşa olmuştu! Sıkı dostu Alişan’dan yasak aşk iddiasına ilk açıklama! “Evli bir insanla...”

Çağla Şıkel'in İzzet Antebi ile mesajları ifşa olmuştu... Sıkı dostu Alişan'dan bomba açıklama!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Çağla Şıkel’in İzzet Antebi ile mesajları ifşa olmuştu! Sıkı dostu Alişan’dan yasak aşk iddiasına ilk açıklama! “Evli bir insanla...”

Didem Sarı geçtiğimiz günlerde eski eşi İzzet Antebi'nin boşanmadan önce Çağla Şıkel'le aşk yaşadığını öne sürdü.

Çağla Şıkel’in İzzet Antebi ile mesajları ifşa olmuştu! Sıkı dostu Alişan’dan yasak aşk iddiasına ilk açıklama! “Evli bir insanla...”

Sarı, şimdilerde Tuvana Türkay ile aşk yaşayan eski eşinin Çağla Şıkel ile olan mesajlaşmalarını da sosyal medya hesabında yayınladı.

Çağla Şıkel’in İzzet Antebi ile mesajları ifşa olmuştu! Sıkı dostu Alişan’dan yasak aşk iddiasına ilk açıklama! “Evli bir insanla...”

Şıkel'le ilişki yaşamadığını açıklayan İzzet Antebi, savcılığa başvurarak "özel hayatın gizliliğini ihlal" ve "iftira" suçlarından şikayetçi oldu. Ayrıca eski eşi hakkında "konuşmama kararı" aldırdı.

Çağla Şıkel’in İzzet Antebi ile mesajları ifşa olmuştu! Sıkı dostu Alişan’dan yasak aşk iddiasına ilk açıklama! “Evli bir insanla...”

Çağla Şıkel de mahkemeye başvurup korunma talebinde bulundu. Dilekçede, "İki çocuk annesi Şıkel'in kadınlığına, namusuna, aile şerefi ve saygınlığına karşı yapılmış bu iftira, bir kadına yapılan en büyük şiddettir" denildi.

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