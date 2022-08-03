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Haberler Magazin Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Özgü Kaya kırmızı bikinisi ile sosyal medyayı birbirine kattı! Ateşli yorumların ardı arkası kesilmedi

Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Özgü Kaya kırmızı bikinisi ile sosyal medyayı birbirine kattı! Ateşli yorumların ardı arkası kesilmedi

Üç Kız Kardeş dizisinde canlandırdığı Türkan karakteriyle beğeni toplayan Özgü Kaya, yapımın sezon finali yapmasının ardından tatile çıktı. Yaz tatiline hız kesmeden devam eden ünlü oyuncu, buradan paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. Sosyal medyayı aktif kullanan Kaya, Instagram'da yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü oyuncu, kırmızı bikinili pozuyla sosyal medyayı adeta birbirine kattı. Öte yandan ateşli yorumların ardı arkası kesilmedi. İşte Özgü Kaya'nın o paylaşımı...

03.08.2022 23:04 - Son Güncelleme: 03.08.2022 23:04
Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Özgü Kaya kırmızı bikinisi ile sosyal medyayı birbirine kattı! Ateşli yorumların ardı arkası kesilmedi

Üç Kız Kardeş dizisinde Türkan karakterini canlandıran Özgü Kaya, yapımın sezon finali yapmasının ardından tatile çıktı.

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Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Özgü Kaya kırmızı bikinisi ile sosyal medyayı birbirine kattı! Ateşli yorumların ardı arkası kesilmedi

Yaz tatiline hız kesmeden devam eden ünlü oyuncu, buradan paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.

Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Özgü Kaya kırmızı bikinisi ile sosyal medyayı birbirine kattı! Ateşli yorumların ardı arkası kesilmedi

Sosyal medyayı aktif kullanan Kaya, Instagram'da yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Özgü Kaya kırmızı bikinisi ile sosyal medyayı birbirine kattı! Ateşli yorumların ardı arkası kesilmedi

Ünlü oyuncu, kırmızı bikinisi ile verdiği bir pozu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Özgü Kaya kırmızı bikinisi ile sosyal medyayı birbirine kattı! Ateşli yorumların ardı arkası kesilmedi

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören paylaşım, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

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