Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Özgü Kaya kırmızı bikinisi ile sosyal medyayı birbirine kattı! Ateşli yorumların ardı arkası kesilmedi
Üç Kız Kardeş dizisinde canlandırdığı Türkan karakteriyle beğeni toplayan Özgü Kaya, yapımın sezon finali yapmasının ardından tatile çıktı. Yaz tatiline hız kesmeden devam eden ünlü oyuncu, buradan paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. Sosyal medyayı aktif kullanan Kaya, Instagram'da yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü oyuncu, kırmızı bikinili pozuyla sosyal medyayı adeta birbirine kattı. Öte yandan ateşli yorumların ardı arkası kesilmedi. İşte Özgü Kaya'nın o paylaşımı...
03.08.2022 23:04 - Son Güncelleme: 03.08.2022 23:04
Üç Kız Kardeş dizisinde Türkan karakterini canlandıran Özgü Kaya, yapımın sezon finali yapmasının ardından tatile çıktı.