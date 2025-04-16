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Emine Erdoğan’ın projesine ünlü yağdı! İhtiyaç sahipleri için kostümlerini bağışladılar: Hülya Koçyiğit, Wilma Elles...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın onursal başkanlığını yürüttüğü Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEMDER), sürdürülebilirlik temasına vurgu yaparak bir alışveriş etkinliği düzenliyor. Hülya Koçyiğit, Wilma Elles, Leyla Alaton ve Özlem Yıldız gibi isimlerin bağışladığı özel eşyalarla ihtiyaç sahiplerine destek veriliyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :16 Nisan 2025 , 08:58 Güncelleme Tarihi :16 Nisan 2025 , 08:58
Emine Erdoğan’ın projesine ünlü yağdı! İhtiyaç sahipleri için kostümlerini bağışladılar: Hülya Koçyiğit, Wilma Elles...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın onursal başkanlığını yürüttüğü Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği'nin (TOGEMDER) düzenlediği Cemre Çarşısı, iyilik dolu bir alışverişin adresi olacak.

Emine Erdoğan’ın projesine ünlü yağdı! İhtiyaç sahipleri için kostümlerini bağışladılar: Hülya Koçyiğit, Wilma Elles...

Sabah'ta yer alan habere göre; 18-19-20 Nisan tarihlerinde Peninsula İstanbul'da gerçekleşecek etkinlikte satılan ürünlerle ihtiyaç sahiplerine destek olunacak.

Emine Erdoğan’ın projesine ünlü yağdı! İhtiyaç sahipleri için kostümlerini bağışladılar: Hülya Koçyiğit, Wilma Elles...

Hülya Koçyiğit, Wilma Elles, Leyla Alaton ve Özlem Yıldız gibi isimler de "Bu kez alışveriş iyilik için" diyerek özel eşyalarını bağışladı.

Emine Erdoğan’ın projesine ünlü yağdı! İhtiyaç sahipleri için kostümlerini bağışladılar: Hülya Koçyiğit, Wilma Elles...

LEYLA ALATON

Leyla Alaton, "Cemre Çarşısı'nda olmaktan gurur ve sevinç duyuyorum. Ben de sürdürülebilirliğe çok inanan bir insan olarak neredeyse hiç kullanılmamış eşyalarımı armağan ediyorum ve bunların yeni sahiplerine şans ve uğur getirmesini diliyorum" dedi.

Emine Erdoğan’ın projesine ünlü yağdı! İhtiyaç sahipleri için kostümlerini bağışladılar: Hülya Koçyiğit, Wilma Elles...

HÜLYA KOÇYİĞİT

Etkinliğe davetlerde ve programlarda giydiği bir ceket ve 3 bluz bağışlayan Hülya Koçyiğit, "Severek giydiğim kıyafetleri Cemre Çarşısı'na armağan ediyorum. Bu kıyafetlerin yeni sahiplerine şans getirmesini diliyorum. Cemre Çarşısı israfın önüne geçerek kaynakları daha verimli kullanmamıza yardımcı oluyor" diye konuştu.