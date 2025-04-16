Emine Erdoğan’ın projesine ünlü yağdı! İhtiyaç sahipleri için kostümlerini bağışladılar: Hülya Koçyiğit, Wilma Elles...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın onursal başkanlığını yürüttüğü Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği'nin (TOGEMDER) düzenlediği Cemre Çarşısı, iyilik dolu bir alışverişin adresi olacak.

Sabah'ta yer alan habere göre; 18-19-20 Nisan tarihlerinde Peninsula İstanbul'da gerçekleşecek etkinlikte satılan ürünlerle ihtiyaç sahiplerine destek olunacak.

Hülya Koçyiğit, Wilma Elles, Leyla Alaton ve Özlem Yıldız gibi isimler de "Bu kez alışveriş iyilik için" diyerek özel eşyalarını bağışladı.

LEYLA ALATON Leyla Alaton, "Cemre Çarşısı'nda olmaktan gurur ve sevinç duyuyorum. Ben de sürdürülebilirliğe çok inanan bir insan olarak neredeyse hiç kullanılmamış eşyalarımı armağan ediyorum ve bunların yeni sahiplerine şans ve uğur getirmesini diliyorum" dedi.