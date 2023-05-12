Çağla Şıkel'in eski eşi Emre Altuğ baba acısıyla kahroldu! 10 sene önce ölümden dönmüştü, acı haber geldi geriye torunlarıyla bu kareler kaldı...

CENAZE TÖRENİ NETLEŞMEDİ

Emre Altuğ, babasının ölüm haberiyle kahroldu. Başarılı oyuncunun bir süredir zatürre tedavisi gören babası Tuncer Altuğ, 90 yaşında hayata gözlerini yumdu. Tuncer Altuğ'un cenaze töreninin nasıl olacağı ise henüz bilinmiyor. Emre Altuğ ve eski eşi Çağla Şıkel'den de henüz bir açıklama gelmedi.