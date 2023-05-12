Çağla Şıkel'in eski eşi Emre Altuğ baba acısıyla kahroldu! 10 sene önce ölümden dönmüştü acı haber geldi geriye torunlarıyla bu kareler kaldı
Çağla Şıkel'in eski eşi Emre Altuğ baba acısıyla kahroldu! 10 sene önce ölümden dönmüştü... Emre Altuğ'un babası Tuncer Altuğ'dan acı haber geldi. Bir süredir zatürre tedavisi gören Tuncer Altuğ 90 yaşında hayata gözlerini yumdu. Emre Altuğ'un babası Tuncer Altuğ'dan geriye torunları ile bu kareler kaldı...
Çağla Şıkel'in eski eşi Emre Altuğ baba acısıyla kahroldu! 10 sene önce ölümden dönmüştü, acı haber geldi geriye torunlarıyla bu kareler kaldı...
2008 - 2015 yılları arasında Çağla Şıkel ile evli olan Emre Altuğ'un Uzay ve Kuzey adında iki erkek evladı var.
CENAZE TÖRENİ NETLEŞMEDİ
Emre Altuğ, babasının ölüm haberiyle kahroldu. Başarılı oyuncunun bir süredir zatürre tedavisi gören babası Tuncer Altuğ, 90 yaşında hayata gözlerini yumdu. Tuncer Altuğ'un cenaze töreninin nasıl olacağı ise henüz bilinmiyor. Emre Altuğ ve eski eşi Çağla Şıkel'den de henüz bir açıklama gelmedi.
10 SENE ÖNCE BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİRMİŞTİ
Tuncer Altuğ, 2013 yılında evinde içtiği balgam söktürücü sonrası boğazında alerjik reaksiyon gelişmesi nedeniyle boğulma tehlikesi atlatmıştı. Apar topar hastaneye kaldırılan baba Altuğ, bir süre yoğun bakımda tedavi görmüştü.