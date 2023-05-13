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37'lik Seda Bakan 30 kilo birden aldı! 38 beden olma sırrı ortaya çıktı! "19.00'dan sonra..."

Seda Bakan verdiği kilolarla görenleri şaşkına çeviriyor. Seda Bakan, 2019 yılında ilk kızı Leyla'yı, 2023'de ise ikinci kızı Ela'yı kucağına aldı.37 yaşındaki ünlü oyuncu doğum kilolarını cayır cayır verdi. İşte ünlü oyuncunun zayıflama sırrı...

takvim.com.tr
13.05.2023 11:35 - Son Güncelleme: 13.05.2023 11:39
37’lik Seda Bakan 30 kilo birden aldı! Doğum kilolarını çatır çatır verdi! 38 beden olma sırrı ortaya çıktı! 19.00’dan sonra...

37 yaşındaki Seda Bakan ilk hamileliğinde 30, ikinci hamileliğinde ise 10 kilo aldığını açıklamıştı. Ünlü oyuncu şimdilerde fit vücuduyla dikkat çekiyor. İşte Bakan'ın kilo verme sırrı....

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37’lik Seda Bakan 30 kilo birden aldı! Doğum kilolarını çatır çatır verdi! 38 beden olma sırrı ortaya çıktı! 19.00’dan sonra...

2 Eylül'de kızı Ela'yı dünyaya getiren Seda Bakan, doğum kilolarından kurtulmuştu. Bakan, "Kilolarımı emzirerek verdim. Akşam 19.00'dan sonra bir şey yemiyorum." dedi.

37’lik Seda Bakan 30 kilo birden aldı! Doğum kilolarını çatır çatır verdi! 38 beden olma sırrı ortaya çıktı! 19.00’dan sonra...

19.00'DAN SONRA KİLO YEMEYEREK KİLO VERİLİR Mİ?

Çalışmalar öğünlerde miktarlar açlık durumuna göre ayarlandığında bireylerin akşam 7'den sonra yemek yediklerinde yağlanmadıklarını, daha kolay kilo verdiklerini gösteriyor.

37’lik Seda Bakan 30 kilo birden aldı! Doğum kilolarını çatır çatır verdi! 38 beden olma sırrı ortaya çıktı! 19.00’dan sonra...

UYKU KALİTESİNİ ARTIRIYOR

Günün son öğünü ile yatış saati arasındaki birkaç saatlik zaman vücuda çok iyi geliyor. Sindirim sistemi, kişi uykuya dalmadan önce sindirimi gerçekleştirerek dinlenmeye geçiyor. Uzmanlar, bunun kişinin uyku kalitesini artırdığını ve ertesi gün de zinde uyanmanın anahtarı olduğunu belirtiyor.

37’lik Seda Bakan 30 kilo birden aldı! Doğum kilolarını çatır çatır verdi! 38 beden olma sırrı ortaya çıktı! 19.00’dan sonra...

DİYABET VE KANSERDEN KORUYOR

Tip 2 diyabet sayısında ciddi bir artış var ve yatmadan en az 2,5 saat önce yemek yeme rutini, bu hastalığı önemli derecede etkiliyor. Bu alışkanlık sayesinde; vücuda bir dinleme süresi vererek, insülinin daha iyi emilmesi sağlanıyor. Uzmanlar, sadece diyabet değil, geç akşam yemeğinin de kansere yakalanma şansını artırdığını belirtiyor.

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