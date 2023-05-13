37'lik Seda Bakan 30 kilo birden aldı! 38 beden olma sırrı ortaya çıktı! "19.00'dan sonra..."
Seda Bakan verdiği kilolarla görenleri şaşkına çeviriyor. Seda Bakan, 2019 yılında ilk kızı Leyla'yı, 2023'de ise ikinci kızı Ela'yı kucağına aldı.37 yaşındaki ünlü oyuncu doğum kilolarını cayır cayır verdi. İşte ünlü oyuncunun zayıflama sırrı...
37 yaşındaki Seda Bakan ilk hamileliğinde 30, ikinci hamileliğinde ise 10 kilo aldığını açıklamıştı. Ünlü oyuncu şimdilerde fit vücuduyla dikkat çekiyor. İşte Bakan'ın kilo verme sırrı....
2 Eylül'de kızı Ela'yı dünyaya getiren Seda Bakan, doğum kilolarından kurtulmuştu. Bakan, "Kilolarımı emzirerek verdim. Akşam 19.00'dan sonra bir şey yemiyorum." dedi.
UYKU KALİTESİNİ ARTIRIYOR
Günün son öğünü ile yatış saati arasındaki birkaç saatlik zaman vücuda çok iyi geliyor. Sindirim sistemi, kişi uykuya dalmadan önce sindirimi gerçekleştirerek dinlenmeye geçiyor. Uzmanlar, bunun kişinin uyku kalitesini artırdığını ve ertesi gün de zinde uyanmanın anahtarı olduğunu belirtiyor.
DİYABET VE KANSERDEN KORUYOR
Tip 2 diyabet sayısında ciddi bir artış var ve yatmadan en az 2,5 saat önce yemek yeme rutini, bu hastalığı önemli derecede etkiliyor. Bu alışkanlık sayesinde; vücuda bir dinleme süresi vererek, insülinin daha iyi emilmesi sağlanıyor. Uzmanlar, sadece diyabet değil, geç akşam yemeğinin de kansere yakalanma şansını artırdığını belirtiyor.