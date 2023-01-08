Çağla Şıkel'in çocuklarının babası Emre Altuğ'dan gençlik yıllarına ait bomba paylaşım! 7 yıl evli kalmışlardı: "Bıyıkları yeni terlemiş..."
Çağla Şıkel'in çocuklarının babası Emre Altuğ'dan gençlik yıllarına ait bomba paylaşım! 7 yıl evli kalmışlardı, ünlü çift son günlerde magazin gündeminden düşmüyor. Ayrılsalar da evlatları için dostluklarını sürdürmeyi başaran çiftlerden olan Çağla Şıkel ile Emre Altuğ paylaşımlarıyla sosyal medyada gündem oluyor. Son olarak Emre Altuğ Instagram'dan gençlik yıllarına ait bir fotoğraf karesini paylaştı. "Bıyıkları yeni terlemiş bir Emre" notuyla paylaştığı kareye kısa sürede yorum ve beğeni yağdı.
08.01.2023 17:09 - Son Güncelleme: 08.01.2023 17:19
"BIYIKLARI YENİ TERLEMİŞ..."
7 yıl evli kalmışlardı... Çağla Şıkel'in çocuklarının babası Emre Altuğ'dan gençlik yıllarına ait bomba paylaşım!
2008 - 2015 yılları arasında Çağla Şıkel ile evli olan ve bu evlilikten Uzay ile Kuzey adında iki erkek evlada sahip olan Emre Altuğ Instagram paylaşımıyla dikkat çekti.
"Buraya bıyıkları yeni terlemiş bir Emre bırakıyorum" diyen Emre Altuğ'un fotoğrafını görenler,
"Kuzey'in büyümüş hali. Kime daha çok benziyor belli oldu" yorumları yaptı.
İşte 2 Ocak'ta yeni yaşını kutlayan Çağla Şıkel ve eski eşi Emre Altuğ'un yaşı başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin yaşları...