41 yaşındaki Ahu Sungur 20 yıllık eşi Suat Sungur’la uzun evliliğin sırrını verdi! Sır gibi sakladıkları oğulları hayran bıraktı...
Adını Feriha Koydum, O Hayat Benim, Binbir Gece dizilerinde rol alan ünlü oyuncu Ahu Sungur, 2002 yılında meslektaşı Suat Sungur ile dünyaevine girdi. Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Suat Sungur ile Ahu Sungur, geçen hafta evliliklerinde 20. yılı geride bıraktı. Ünlü çift, verdikleri bir röportajda ise mutlu evliliğin sırrını açıkladı. Açıklamalarıyla dikkat çeken Sungur çiftinin sır gibi sakladıkları oğullarını görenler ise hayran kaldı. Ünlü çiftin oğlu için "Annesinin boyunu geçmiş", "Koca delikanlı olmuş", "Çok yakışıklı maşallah" yorumları yapıldı. İşte detaylar...
Ahu Sungur ile Suat Sungur, 2002 yılında dünya evine girdi. Bu evlilikten bir çocukları olan ünlü çift, verdikleri bir röportajda 20 yıllık evlilikleri üzerine konuştu.
Ünlü çift, mutlu evliliğin sırrını da açıkladı. Hürriyet'te yer alan habere göre; Çift "Dile kolay 20 yılı devirdiniz... Nasıl geçti bu 20 yıl?" sorusuna şöyle karşılık verdi:
Suat Sungur: Daha dün akşam konuştuk. Ben "Çok hızlı geçti" dedim. Ahu, "Nasıl, 20 yıl hızlı geçer mi?" diye karşılık verdi. Yaşam öyle gidiyor zaten, bana çok hızlı geliyor. Belki yaş aldıkça insanlar bunları düşünmeye başlıyor. Oğlumuza bakıyorum, kucağımıza alıyorduk. Adam şimdi 1.90 boyunda oldu, eğilmezse öpemiyorum. Keyifli geçti 20 yıl. Çok aksaklık olsaydı hızlı gitmezdi sanırım. Şükürler olsun göz açıp kapayıncaya kadar geçti.
Sosyal medyada "Yıllar bizi deviremedi, biz yılları devirdik" dediniz. Yılların sizi devirmeye çalıştığı dönemler oldu mu?
Ahu S.: Tabii ki yaşadık, insanız. Kim ne yaşıyorsa siz de onun bir benzerini yaşıyorsunuz, sadece isimleri değişiyor. Bizim de zor zamanlarımız oldu. Birbirimizi yanlış anladığımız zamanlar... Mesleki kariyerimizde zorlandığımız ya da her şeyin çok iyi gittiği zamanlar oldu. Hayat böyle, bir şeylerin kıymetini anlamak için o acıyla da yüzleşmek gerekiyor. Ama evlilik kolay bir şey değil. Birlikte atlattık her şeyi. Çünkü hayat arkadaşıyız. Suat benim arkadaşım, dostum, candaşım.
Suat S.: Ne olursa olsun o zorlu dönemin içinden el ele geçtik. Bizim bir şansımız var; birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Farklı görüşler olmaz mı, tabii ki olur. Ama saygımızı hiç kaybetmedik. Birlikte iyi kötü her şeyi atlattık.
Ahu S.: Bir matematiğimiz var. Aynı anda birlikte düşmedik hiç. Suat'ın düşeceğini hissettiğim an ayakta kalıp onu çektim. O da aynısını yaptı. Bir de Ege var. Evlat çok farklı bir şey. Bir şey olsa da çocuğunuzu düşünüyorsunuz ve diyorsunuz ki "Senin üzülmeye de vazgeçmeye de hiç öyle hakkın yok." Yola devam diyorsunuz.