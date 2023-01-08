41 yaşındaki Ahu Sungur 20 yıllık eşi Suat Sungur’la uzun evliliğin sırrını verdi! Sır gibi sakladıkları oğulları hayran bıraktı...

Suat S.: Ne olursa olsun o zorlu dönemin içinden el ele geçtik. Bizim bir şansımız var; birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Farklı görüşler olmaz mı, tabii ki olur. Ama saygımızı hiç kaybetmedik. Birlikte iyi kötü her şeyi atlattık.

Ahu S.: Bir matematiğimiz var. Aynı anda birlikte düşmedik hiç. Suat'ın düşeceğini hissettiğim an ayakta kalıp onu çektim. O da aynısını yaptı. Bir de Ege var. Evlat çok farklı bir şey. Bir şey olsa da çocuğunuzu düşünüyorsunuz ve diyorsunuz ki "Senin üzülmeye de vazgeçmeye de hiç öyle hakkın yok." Yola devam diyorsunuz.