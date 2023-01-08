İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses Dörter'in şarkı sitemi: "Hadise 20 bin TL fazla ödeyince..."
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses Dörter'in şarkı sitemi! Dilan Çıtak son günlerde şarkı hazırlığında olduğunu duyurmuştu. Şubat ayında çıkaracağı şarkının heyecanını yaşayan İbrahim Tatlıses'in kızı aldığı haberle şaşkına döndü. Hadise şarkıyı son anda 20 bin TL fazla para ödeyerek alınca Çıtak işte böyle isyan etti.
08.01.2023 16:37 - Son Güncelleme: 08.01.2023 16:47
"HADİSE 20 BİN TL FAZLA ÖDEYİNCE..."
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses Dörter'in şarkı sitemi gündeme bomba gibi düştü.
Uzun yıllar aşk yaşadığı sevgilisi Levent Dörter ile evlenen Dilan Çıtak Tatlıses sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti. Yılbaşı gecesi babasının programına konuk olan ve danslarıyla dikkat çeken Dilan Çıtak son günlerde şarkı hazırlığında olduğunu duyurmuştu.
İbrahim Tatlıses'in kızı Çıtak, "Şubat ayında çıkarmak için hazırladığımız parça son dakika 20 bin TL fark ile Hadise'ye verildi. Yönetimi beceremeyen bir aracı sebebi ile. Her şarkıcıya ayrı fiyat ile gönderildiğini bilmiyorduk maalesef. Olsun en azından taş gibi ses okuyacak biz de son ses dinleyeceğiz" dedi.