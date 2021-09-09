Çağla Şıkel'e oğlunun yanında Kaan Yıldırım sorulunca... Aşk yaşadıkları iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü!
Çağla Şıkel'e oğlunun yanında Kaan Yıldırım soruldu, ünlü manken verdiği yanıtla dikkat çekti. Hadise ile yollarını ayırdıktan sonra oyuncu Kaan Yıldırım, manken Çağla Şıkel ile anıldı. İkilinin 2021 yaz tatilinde birlikte görüntüleri de ortaya çıktı. Ancak Çağla da Kaan da iddiaları yalanladı. Küçük oğlu Uzay Altuğ ile Etiler'de kameralara takılan Çağla, Kaan'la ilgili sorulara bakın nasıl yanıt verdi...
09.09.2021 08:55
- Son Güncelleme: 09.09.2021 08:55
Çağla Şıkel, küçük oğlu Uzay Altuğ ile Etiler'de alışveriş merkezi çıkışında görüntülendi. Okul için alışveriş yapan anne- oğul, okulların açıldığı için mutlu olduklarını dile getirdi. Okulu özlediğini dile getiren Uzay Altuğ, "Arkadaşlarımla oynamayı özledim ama dersleri pek özlemedim. Zaten hep yapıyorum" diyerek güldürdü.
"HİÇ SORMAYIN"
Şıkel, kendisine Kaan Yıldırım'la hakkında çıkan aşk haberlerini sormak isteyen muhabirlere, "Hiç sormayın" diyerek karşılık verdi. Kaan Yıldırım'ın adını duyunca oldukça sinirlenen Şıkel gazetecilerin, "Arkadaşlık diye açıklamalar yapıldı ama daha sonrasında görüşmeye devam ettiniz mi?" sorusuna, "Hayatımda sizin kadar komik soru soran görmedim. Bence biraz ders çalışmanız lazım" dedi.