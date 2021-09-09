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Haberler Magazin Çağla Şıkel'e oğlunun yanında Kaan Yıldırım sorulunca... Aşk yaşadıkları iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü!

Çağla Şıkel'e oğlunun yanında Kaan Yıldırım sorulunca... Aşk yaşadıkları iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü!

Çağla Şıkel'e oğlunun yanında Kaan Yıldırım soruldu, ünlü manken verdiği yanıtla dikkat çekti. Hadise ile yollarını ayırdıktan sonra oyuncu Kaan Yıldırım, manken Çağla Şıkel ile anıldı. İkilinin 2021 yaz tatilinde birlikte görüntüleri de ortaya çıktı. Ancak Çağla da Kaan da iddiaları yalanladı. Küçük oğlu Uzay Altuğ ile Etiler'de kameralara takılan Çağla, Kaan'la ilgili sorulara bakın nasıl yanıt verdi...

09.09.2021 08:55 - Son Güncelleme: 09.09.2021 08:55
Çağla Şıkel’e oğlunun yanında Kaan Yıldırım sorulunca... Aşk yaşadıkları iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü!

Önceki gün Etiler'de kameralara takılan manken Çağla Şıkel'e küçük oğlu Uzay'ın yanında Kaan Yıldırım soruldu. Aşk yaşadıkları iddiasıyla gündeme bomba gibi düşen ikiliden Çağla, bakın sorulara nasıl yanıt verdi.

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Çağla Şıkel’e oğlunun yanında Kaan Yıldırım sorulunca... Aşk yaşadıkları iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü!

Çağla Şıkel, küçük oğlu Uzay Altuğ ile Etiler'de alışveriş merkezi çıkışında görüntülendi. Okul için alışveriş yapan anne- oğul, okulların açıldığı için mutlu olduklarını dile getirdi. Okulu özlediğini dile getiren Uzay Altuğ, "Arkadaşlarımla oynamayı özledim ama dersleri pek özlemedim. Zaten hep yapıyorum" diyerek güldürdü.

Çağla Şıkel’e oğlunun yanında Kaan Yıldırım sorulunca... Aşk yaşadıkları iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü!

"HİÇ SORMAYIN"
Şıkel, kendisine Kaan Yıldırım'la hakkında çıkan aşk haberlerini sormak isteyen muhabirlere, "Hiç sormayın" diyerek karşılık verdi. Kaan Yıldırım'ın adını duyunca oldukça sinirlenen Şıkel gazetecilerin, "Arkadaşlık diye açıklamalar yapıldı ama daha sonrasında görüşmeye devam ettiniz mi?" sorusuna, "Hayatımda sizin kadar komik soru soran görmedim. Bence biraz ders çalışmanız lazım" dedi.

Çağla Şıkel’e oğlunun yanında Kaan Yıldırım sorulunca... Aşk yaşadıkları iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü!

İKİ ÇOCUK ANNESİ ÇAĞLA'DAN BOMBA AÇIKLAMA

Çağla Şıkel 'aşkım var' dedi Kaan Yıldırım iddialarına son noktayı koydu! Yazı Hadise'den ayrılan Kaan Yıldırım'la aşk yaşadığı haberleriyle geçiren model ve sunucu Çağla Şıkel, geçtiğimiz günlerde de Etiler'deki bir eczanede objektiflere takıldı.

Çağla Şıkel’e oğlunun yanında Kaan Yıldırım sorulunca... Aşk yaşadıkları iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü!

Kaan Yıldırım'la aşk yaşadığı haberleriyle ilgili sorulara yanıt veren Şıkel, "Hiç öyle bir şey yok. Kaan'la sadece arkadaşız, aramızda öyle bir şey olma ihtimali de yok" diyerek dedikodulara son noktayı koydu.

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