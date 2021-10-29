Çağla Şıkel’den sonra Bade İşçil’den de ‘fakir edebiyatı’ geldi! O açıklama sosyal medyaya damga vurdu yorumların ardı arkası kesilmedi
Çağla Şıkel'den sonra Bade İşçil'den de 'fakir edebiyatı' geldi! Ünlü sunucu ve model Çağla Şıkel, geçen günlerde "Fakirle de olurum" açıklamasını yaparak gündem olmuştu. Demet Şener de "'Bize para değil, gerçek aşk lazım" diyerek Şıkel'e destek vermişti. Şimdi ise benzer bir açıklama Bade İşçil'den geldi. Basın mensuplarının sorularını cevaplayan İşçil, "Siz fakir biriyle ilişki yaşar mısınız?" sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti. İşçil'in cevabına sosyal medyadan çok sayıda yorum geldi. İşte Bade İşçil'in o açıklaması...
29.10.2021 23:35
- Son Güncelleme: 29.10.2021 23:52
Kenan Doğulu'nun konserinde görüntülenen ünlü sunucu ve model Çağla Şıkel, "Hayatınızda biri var mı?" sorusunu" Eğer birisi olursa ben de isterim beraber geleyim, konserde müzik dinleyim ama şu an yok. Çok zengin, çok fakir benim için fark etmez. Allah'a şükür benim her şeyim var. Fakir insanla da beraber olurum" yanıtını vermişti.
Uzun süre gündem olan açıklamanın ardından Demet Şener de "'Bize para değil, gerçek aşk lazım" diyerek Şıkel'e destek vermişti. Şimdi ise benzer bir açıklama Bade İşçil'den geldi.