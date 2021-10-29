Çağla Şıkel’den sonra Bade İşçil’den de ‘fakir edebiyatı’ geldi! O açıklama sosyal medyaya damga vurdu yorumların ardı arkası kesilmedi

Kenan Doğulu'nun konserinde görüntülenen ünlü sunucu ve model Çağla Şıkel, "Hayatınızda biri var mı?" sorusunu" Eğer birisi olursa ben de isterim beraber geleyim, konserde müzik dinleyim ama şu an yok. Çok zengin, çok fakir benim için fark etmez. Allah'a şükür benim her şeyim var. Fakir insanla da beraber olurum" yanıtını vermişti.