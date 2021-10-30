Ece Seçkin dekoltede sınır tanımadı! Süper minisiyle peş peşe paylaştı sosyal medya onu konuştu göğüs ucu belli olunca...
Ece Seçkin dekoltede sınır tanımadı! Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü şarkıcı Ece Seçkin, Instagram sayfasında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Dekolteli siyah elbisesi ile objektif karşısına geçen şarkıcı, verdiği iddialı pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımda Ece Seçkin'in sütyen giymemesi dikkat çekti. Göğüs ucu belli olan şarkıcıya bir takipçisi "Sütyen? Moda mı şimdi bu?" sorusunu yöneltti. İşte Ece Seçkin'in o paylaşımı...
30.10.2021 00:12
- Son Güncelleme: 30.10.2021 00:17
Çağrı Terlemez ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü şarkıcı Ece Seçkin, şarkılarının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirdi.