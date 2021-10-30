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Haberler Magazin Ece Seçkin dekoltede sınır tanımadı! Süper minisiyle peş peşe paylaştı sosyal medya onu konuştu göğüs ucu belli olunca...

Ece Seçkin dekoltede sınır tanımadı! Süper minisiyle peş peşe paylaştı sosyal medya onu konuştu göğüs ucu belli olunca...

Ece Seçkin dekoltede sınır tanımadı! Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü şarkıcı Ece Seçkin, Instagram sayfasında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Dekolteli siyah elbisesi ile objektif karşısına geçen şarkıcı, verdiği iddialı pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımda Ece Seçkin'in sütyen giymemesi dikkat çekti. Göğüs ucu belli olan şarkıcıya bir takipçisi "Sütyen? Moda mı şimdi bu?" sorusunu yöneltti. İşte Ece Seçkin'in o paylaşımı...

30.10.2021 00:12 - Son Güncelleme: 30.10.2021 00:17
Ece Seçkin dekoltede sınır tanımadı! Süper minisiyle peş peşe paylaştı sosyal medya onu konuştu göğüs ucu belli olunca...

Çağrı Terlemez ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü şarkıcı Ece Seçkin, şarkılarının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirdi.

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Ece Seçkin dekoltede sınır tanımadı! Süper minisiyle peş peşe paylaştı sosyal medya onu konuştu göğüs ucu belli olunca...

Sosyal medyayı aktif kullanan şarkıcı, Instagram hesabında yayınladığı son pozlarla yine çok konuşuldu.

Ece Seçkin dekoltede sınır tanımadı! Süper minisiyle peş peşe paylaştı sosyal medya onu konuştu göğüs ucu belli olunca...

Dekolteli siyah elbisesi ile objektif karşısına geçen Seçkin, birbirinden iddialı pozlarını Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

Ece Seçkin dekoltede sınır tanımadı! Süper minisiyle peş peşe paylaştı sosyal medya onu konuştu göğüs ucu belli olunca...

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımda, Seçkin'in sütyen giymemesi dikkat çekti.

Ece Seçkin dekoltede sınır tanımadı! Süper minisiyle peş peşe paylaştı sosyal medya onu konuştu göğüs ucu belli olunca...

Göğüs ucu belli olan şarkıcıya bir takipçisi "Sütyen? Moda mı şimdi bu?" sorusunu yöneltti.

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