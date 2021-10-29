Kırmızı Oda'nın Asuman'ı Başak Daşman’ın eski eşi de oyuncu çıktı! Duyan şaştı kaldı meğer kendisinden de ünlüymüş...
Kırmızı Oda'nın Asuman'ı Başak Daşman'ın eski eşi de oyuncu çıktı! Başrolünü Binnur Kaya'nın üstlendiği Kırmızı Oda dizisinde Süveyda'nın annesi Asuman'ı canlandıran Başak Daşman'ın özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncunun özellikle aşk hayatı merak konusu oldu. Başak Daşman hakkında araştırma yapanlar, ünlü oyuncunun eski eşinin kim olduğunu öğrenince ise şaşkınlığını gizleyemedi. Bakın Başak Daşman'ın kendisi gibi oyuncu olan eski eşi kimmiş...
29.10.2021 23:01
- Son Güncelleme: 29.10.2021 23:01
Başak Daşman, Kırmızı Oda dizisinin yeni sezonuna Süveyda'nın annesi Asuman karakteriyle dahil oldu. Oyunculuğuyla dikkat çeken Daşman'ın özel hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.
Ünlü oyuncunun özellikle aşk hayatı merak konusu oldu. Başak Daşman hakkında araştırma yapanlar, ünlü oyuncunun eski eşinin kim olduğunu öğrenince ise şaşkınlığını gizleyemedi.