Çağla Şıkel’den flaş Kaan Yıldırım açıklaması! Sosyal medyadan duyurdu aşk iddialarına bakın ne yanıt verdi

Çağla Şıkel'den Kaan Yıldırım açıklaması! Ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel, oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk yaşadığı yönündeki iddialarla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Kaan Yıldırım'ın Hadise'den sonra aradığı aşkı Çağla Şıkel'de bulduğu öne sürülürken ikilinin birlikte çekilen görüntüleri iddiaları güçlendirmişti. Çağla Şıkel ve Kaan Yıldırım cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Çağla Şıkel, konu hakkında sessizliğini bozarak sosyal medya hesabında bir açıklamada bulundu. Bakın Çağla Şıkel iddialara ne yanıt verdi…

10.07.2021 22:32 - Son Güncelleme: 10.07.2021 22:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





