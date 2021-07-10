Çağla Şıkel’den flaş Kaan Yıldırım açıklaması! Sosyal medyadan duyurdu aşk iddialarına bakın ne yanıt verdi
Çağla Şıkel'den Kaan Yıldırım açıklaması! Ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel, oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk yaşadığı yönündeki iddialarla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Kaan Yıldırım'ın Hadise'den sonra aradığı aşkı Çağla Şıkel'de bulduğu öne sürülürken ikilinin birlikte çekilen görüntüleri iddiaları güçlendirmişti. Çağla Şıkel ve Kaan Yıldırım cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Çağla Şıkel, konu hakkında sessizliğini bozarak sosyal medya hesabında bir açıklamada bulundu. Bakın Çağla Şıkel iddialara ne yanıt verdi…
10.07.2021 22:32
- Son Güncelleme: 10.07.2021 22:41
Kaan Yıldırım'ın, Hadise ile yollarını ayırdıktan kısa bir süre sonra ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel'le yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti.
Çeşme'de bir mekanda samimi şekilde eğlenen ikilinin, daha önce de Alaçatı'da bir mekanda bir araya gelmesi, aşk söylentilerine neden olmuştu.
Çağla Şıkel ile Kaan Yıldırım'ın aşk yaşadığı iddiaları magazin gündemine bomba gibi düşerken ikilinin birlikte çekilen görüntüleri de ortaya çıkmıştı.
AÇIKLAMA YAPTI
Çağla Şıkel ve Kaan Yıldırım cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Taraflardan Çağla Şıkel, onu hakkında sessizliğini bozarak sosyal medya hesabında bir açıklamada bulundu.
Instagram'ın hikaye kısmında açıklamada bulunan Çağla Şıkel, iddiaları net bir dille yalanladı.