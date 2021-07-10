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Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel iddialı paylaşımlara doymuyor! Sarı bikinisi ile boy gösterdi ünlü isimlerden beğeni yağdı

Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel iddialı paylaşımlara doymuyor! Hamdi Alkan'ın oyuncu ve şarkıcı eşi Selen Görgüzel, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Geçtiğimiz gün siyah bikinisi ile verdiği pozu yayınlayan ancak gelen yorumlar üzerine paylaşımını kaldıran Görgüzel, yine bikinili bir paylaşımda bulundu. Son günlerde sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşulan Görgüzel'in bu pozu da olay oldu. Öte yandan çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımı aralarında Pınar Altuğ ve Hande Yener'in de bulunduğu ünlü isimler beğeni yağmuruna tuttu. İşte Selen Görgüzel'in o paylaşımı…

10.07.2021 21:16 - Son Güncelleme: 10.07.2021 21:16
Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel iddialı paylaşımlara doymuyor! Sarı bikinisi ile boy gösterdi ünlü isimlerden beğeni yağdı

Hamdi Alkan'ın oyuncu ve şarkıcı eşi Selen Görgüzel, geçtiğimiz gün Instagram hesabında siyah bikinili paylaşımını gelen yorumlar üzerine kaldırmıştı.

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Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel iddialı paylaşımlara doymuyor! Sarı bikinisi ile boy gösterdi ünlü isimlerden beğeni yağdı

Sezonu Bodrum'da açan Görgüzel, tatilde yaptığı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Görgüzel bu kez sarı bikinisi ile verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu.

Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel iddialı paylaşımlara doymuyor! Sarı bikinisi ile boy gösterdi ünlü isimlerden beğeni yağdı

Ünlü oyuncunun paylaşımı, kısa süre içinde çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi görerek gündem oldu.

Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel iddialı paylaşımlara doymuyor! Sarı bikinisi ile boy gösterdi ünlü isimlerden beğeni yağdı

Görgüzel'in paylaşımına ünlü isimlerde kayıtsız kalmadı. Aralarında Pınar Altuğ ve Hande Yener'in de bulunduğu birçok ünlü isim, paylaşımı beğeni yağmuruna tuttu.

Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel iddialı paylaşımlara doymuyor! Sarı bikinisi ile boy gösterdi ünlü isimlerden beğeni yağdı

Öte yandan Selen Görgüzel düzgün fiziği ile takipçilerinden tam not aldı. Sosyal medyayı sallayan paylaşımın ardından ünlü oyuncunun kilosu ve boyu merak konusu oldu.