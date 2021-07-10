Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel iddialı paylaşımlara doymuyor! Sarı bikinisi ile boy gösterdi ünlü isimlerden beğeni yağdı

Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel iddialı paylaşımlara doymuyor! Hamdi Alkan'ın oyuncu ve şarkıcı eşi Selen Görgüzel, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Geçtiğimiz gün siyah bikinisi ile verdiği pozu yayınlayan ancak gelen yorumlar üzerine paylaşımını kaldıran Görgüzel, yine bikinili bir paylaşımda bulundu. Son günlerde sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşulan Görgüzel'in bu pozu da olay oldu. Öte yandan çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımı aralarında Pınar Altuğ ve Hande Yener'in de bulunduğu ünlü isimler beğeni yağmuruna tuttu. İşte Selen Görgüzel'in o paylaşımı…

10.07.2021 21:16 - Son Güncelleme: 10.07.2021 21:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





