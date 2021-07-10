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Bade İşçil ve Gökçe Bahadır’dan dans şov! Ünlü oyuncular kumsalda kurtlarını döktü görenler dönüp bir daha baktı

Bade İşçil ve Gökçe Bahadır'dan dans şov! 2018 yılında final yapan Ufak Tefek Cinayetler dizisinde birlikte rol alan Bade İşçil ve Gökçe Bahadır, bir derginin Bodrum'daki partisinde boy gösterdi. Oldukça keyifli görünen ikilinin kumsalda dans ettiği anlar ise sosyal medyaya damga vurdu. Hayranları, ünlü oyuncuların eğlenceli dans videosuna yoğun ilgi göstererek "Süpersiniz, sizi yan yana görmek muhteşem!" yorumunda bulundu. Kumsalda kurtlarını döken Gökçe Bahadır ile Bade İşçil'in dans videosu kısa sürede gündem oldu. İşte Bade İşçil ve Gökçe Bahadır'ın çok konuşulan o videosu…

10.07.2021 23:07 - Son Güncelleme: 10.07.2021 23:12
Bade İşçil ve Gökçe Bahadır’dan dans şov! Ünlü oyuncular kumsalda kurtlarını döktü görenler dönüp bir daha baktı

2018 yılında final yapan Ufak Tefek Cinayetler dizisinde birlikte rol alan Bade İşçil ve Gökçe Bahadır, bir derginin Bodrum'daki partisine katıldı.

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Bade İşçil ve Gökçe Bahadır’dan dans şov! Ünlü oyuncular kumsalda kurtlarını döktü görenler dönüp bir daha baktı

Partide keyifli anlar geçiren Bade İşçil ve Gökçe Bahadır, kumsalda birlikte dans ederek kurtlarını döktü.

Bade İşçil ve Gökçe Bahadır’dan dans şov! Ünlü oyuncular kumsalda kurtlarını döktü görenler dönüp bir daha baktı

Oldukça keyifli görünen ikilinin o anları ise kayıt altına alınarak sosyal medyada paylaşıldı.

Bade İşçil ve Gökçe Bahadır’dan dans şov! Ünlü oyuncular kumsalda kurtlarını döktü görenler dönüp bir daha baktı

Ünlü oyuncuların eğlenceli videosu, kısa sürede hızla sosyal medyada yayılarak gündem oldu. Hayranları, videoya yoğun ilgi göstererek "Süpersiniz, sizi yan yana görmek muhteşem!" yorumunda bulundu.

Bade İşçil ve Gökçe Bahadır’dan dans şov! Ünlü oyuncular kumsalda kurtlarını döktü görenler dönüp bir daha baktı

Sıfır makyaj objektif karşısına geçen Gökçe Bahadır ile Bade İşçil, doğal güzellikleriyle hayranlarından tam not aldı.