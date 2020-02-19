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Tuvana Türkay'ın ablası Katre'yi görenler şoke oldu! Meğer Mehmet Ali Erbil'in...

Tuvana Türkay, Onur Tuna ile yeni filminin galasında yaptığı gafla magazin gündemine bomba gibi düştü. Onur Tuna'nın, "Çekimlerde çok eğlendik" açıklamasının ardından mikrofonların çevrildiği Tuvana Türkay "Çok eğlendik klişelerine girmeyeceğim" ifadelerini kullandı. Onur Tuna ve Tuvana Türkay arasında yaşanan gelişme sonrasında Tuvana Türkay'ın özel hayatı mercek altına alındı. Estetiksiz hali ile herkesi hayal kırıklığına uğratan Tuvana Türkay'ın ablasını görenler ise şok oldu. İşte Tuvana Türkay'ın ablası ve ünlülerin akrabaları...

19.02.2020 11:23 - Son Güncelleme: 19.02.2020 11:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





