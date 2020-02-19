Tuvana Türkay'ın ablası Katre'yi görenler şoke oldu! Meğer Mehmet Ali Erbil'in...
Tuvana Türkay, Onur Tuna ile yeni filminin galasında yaptığı gafla magazin gündemine bomba gibi düştü. Onur Tuna'nın, "Çekimlerde çok eğlendik" açıklamasının ardından mikrofonların çevrildiği Tuvana Türkay "Çok eğlendik klişelerine girmeyeceğim" ifadelerini kullandı. Onur Tuna ve Tuvana Türkay arasında yaşanan gelişme sonrasında Tuvana Türkay'ın özel hayatı mercek altına alındı. Estetiksiz hali ile herkesi hayal kırıklığına uğratan Tuvana Türkay'ın ablasını görenler ise şok oldu. İşte Tuvana Türkay'ın ablası ve ünlülerin akrabaları...
Tuvana Türkay ile Onur Tuna'nın başrollerini paylaştığı 'Ağır Romantik' filminin galası önceki akşam gerçekleştirildi. Onur Tuna'nın, "Çekimlerde çok eğlendik" açıklamasının ardından mikrofonların çevrildiği Tuvana Türkay "Çok eğlendik klişelerine girmeyeceğim" ifadelerini kullandı. Türkay'ın sözlerinin Onur Tuna ile aralarında soğuk rüzgarlar esmesine neden olduğu konuşuldu. Tuvana Türkay, hakkında çıkan "Galada büyük gaf" başlıklı haberlerle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
"Kusur, görenindir" diyen Türkay, şunları söyledi: Röportaja çıkmadan, içeride bütün oyuncular bu cümlenin klişeliğiyle gülüp, eğlendik. En az çekilen 10 filmin 8 tanesinin galasında 'Biz çekerken çok eğlendik' denmesinin şakasını yaptığım için kusura bakmayın. Çünkü inanılmaz derecede kötü niyetli, kötü kalpli ve kötülükle beslenen insanlar olduğunuz aklımdan çıkmış. Ayrıca partnerim 'Eğlenerek çektik' diyor. Dolayısıyla; kusur, görenindir.
Tuvana Türkay, internet üzerinden kendisine yönelik gerçekleştirilen hukuka aykırı söylemlerle ilgili hukuki yollara başvuracağını avukatı Meltem Banko aracılığıyla duyurdu. Müvekkiline yönelik sistemetik bir şekilde dijital şiddet uygulandığını belirten Avukat Meltem Banko bu konuda her türlü yasal yollara başvuracaklarını ve bu siber zorbalığa en kısa zamanda son vereceklerini açıkladı.
AVUKAT BANKO, KADINLARA DESTEK ÇAĞRISINDA BULUNDU
Tuvana Türkay'ınavukatı Meltem Banko sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "An itibariyle kıymetli müvekkilim Tuvana Türkay ile dava açacağımız şahısları tespit ediyoruz" mesajını paylaştı. Banko sonrasındaki mesajında ise, "Linç kültürünün son versiyonu olan dijital şiddete sessiz kalanlar bir gün bunun bedelini çok ağır ödeyecekler" ifadelerini kullandı.
Maruz kaldığı siber zorbalıkla ilgili yasal yollara başvuran Tuvana Türkay'ın avukatı Banko, "Kadına Karşı DİJİTAL ŞİDDETE hayır!" mesajıyla Tuvana Turkay'a destek olunması çağrısı yaptı.