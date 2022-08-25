Çağla Şıkel'den bomba aşk açıklaması! Önce Tolga Akış'la ardından kameralara yakalanınca küplere binen İzzet Antebi ile anılmıştı
Çağla Şıkel'den bomba aşk açıklaması! Önce Tolga Akış'la ardından kameralara yakalanınca küplere binen İzzet Antebi ile anılmıştı... Çağla Şıkel'den magazin gündemine bomba gibi düşen aşk iddiaları peş peşe geldi. Önce şarkıcı Zeynep Bastık'ın boşandığı eşi Tolga Akış'la sevgili olduğu iddia edilen ardından da İzzet Antebi'nin eski eşi Didem Sarı'nın ifşasıyla gündeme gelen Çağla, Etiler'de görüntülendi. Çağla aşk iddiaları hakkında konuşurken adı yasak aşk dedikodularına karışan İzzet Antebi de sevgilisi Tuvana Türkay ile tatil dönüşü kameralara takıldı. Taze aşıklar muhabirlerden rahatsız olurken, Çağla Şıkel aşk iddiaları hakkında bakın ne dedi... İşte detaylar...
ÇAĞLA ŞIKEL'DEN BOMBA AŞK AÇIKLAMASI!
Önce Tolga Akış'la ardından kameralara yakalanınca küplere binen İzzet Antebi ile anılmıştı... Etiler'de görüntülenen Çağla'dan aşk iddiaları hakkında açıklama geldi.
Geçtiğimiz günlerde İzzet Antebi ile geçmişte aşk yaşadığı ve Tolga Akış ile yeni bir ilişkiye başladığına dair hakkında haberler çıkan manken, "Keşke bu haberler yapılmadan önce beni arayıp sorsalar" dedi.
ÇİFTİN GERGİN HALLERİ DİKKAT ÇEKTİ
Bir dönem Alper Potuk ile sevgili olan oyuncu Tuvana Türkay, gönlünü iş insanı İzzet Antebi'ye kaptırmıştı. Taze aşıklar daha sonra ise Çağla Şıkel'e atılan mesajların ifşasıyla gündem olmuştu. Çağla Şıkel ile geçmiş mesajları ifşa olan İzzet Antebi bir süredir aşk yaşadığı Tuvana Türkay ile Yeniköy'de görüntülendi. Kameraları fark edince Türkay'a siper olan Antebi, Şıkel ile ilgili sorulara yanıt vermedi.
Antebi'nin Yeniköy'deki evine girerken basın mensuplarını karşısında gören çift, hızlı adımlar ile eve girmeye çalıştı. Antebi, görüntü alınmaması için Tuvana Türkay'a siper oldu. Çift "Konuşmayacağız, çekmeyin! Allah Allah!" diyerek muhabirlere sitem etti.