Çağla Şıkel’den bomba aşk açıklaması! Önce Tolga Akış’la ardından kameralara yakalanınca küplere binen İzzet Antebi ile anılmıştı

ÇİFTİN GERGİN HALLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Bir dönem Alper Potuk ile sevgili olan oyuncu Tuvana Türkay, gönlünü iş insanı İzzet Antebi'ye kaptırmıştı. Taze aşıklar daha sonra ise Çağla Şıkel'e atılan mesajların ifşasıyla gündem olmuştu. Çağla Şıkel ile geçmiş mesajları ifşa olan İzzet Antebi bir süredir aşk yaşadığı Tuvana Türkay ile Yeniköy'de görüntülendi. Kameraları fark edince Türkay'a siper olan Antebi, Şıkel ile ilgili sorulara yanıt vermedi.