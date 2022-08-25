Survivor Aleyna'dan Batuhan Karacakaya'ya zehir zemberek laf 'malum kişinin yediremediği belli' Cengiz Ünder'le ilan-ı aşk eden Kalaycıoğlu...
Survivor'ın, 2021 sezonunu İsmail Balaban şampiyon olarak kapattı ama sonrasında şöhretin kaymağını diğer yarışmacılar da yemeye başladı. Yarışmada seslendirdiği şarkı sonrası kolları sıvayan Aleyna Kalaycıoğlu müzik dünyasına giriş yaptı. Kalaycıooğlu'nun geçtiğimiz günlerde adı, Marsilya forması giyen yıldız futbolcu Cengiz Ünder'le aşk dedikodularına karışmıştı. Sonrasında da çiçeği burnunda çiftin tatil görüntüleri basına sızdmış ve ilan-ı aşk gelmişti. Önceki gün bazı açıklamalarda bulunan Kalaycıoğlu yine çok konuşulacak.
Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Aleyna Kalaycıoğlu yine çok konuşulacak açıklamalara imzasını attı. Survivor günlerinden Batuhan Karacakaya'ya, Cengiz Ünder'le olan aşkına kadar her şeyi tüm samimiyetiyle yaynıtlayan Kalaycıoğlu'nun en çok ses getiren söylemleri ise Batuhan Karacakaya ile ilgili olanlardı. İşte olay yaratan o açıklamalar.
Hürriyet'ten Ferit Ömeroğlu'na röportaj veren Aleyna Kalaycıoğlu, özel hayatıyla ilgili itiraflarda bulundu.
Aleyna, "Survivor" hikayen senin için bir çıkış oldu. Ardından şarkıcı Berkay ile müzik kariyerinde başlangıç yaptın. Şimdilerde de kendi yazdığın ve söylediğin "Beceremedin" ile gündeme geldin. Şarkının etkileri nasıl oldu?
Herkesin hayatında beceremediğini düşündüğü ilişkiler mutlaka yaşanmıştır. "Beceremedin", benim için çok değerli. Çünkü söz ve müziğin bana ait olduğu, duygularımı fazlasıyla ifade edebildiğim bir parça oldu. Gelen tepkiler çok güzel, çok memnunum. Halkın benimsemesi ve sahiplenmesi benim için çok önemliydi. Bu şarkıyla beraber bunu yakaladığımı düşünüyorum.
"Survivor" yarışması, kitle oluşturmak için nokta atışı bir program. Ancak oradan çıkan yarışmacılar, genellikle oluşturdukları ağı korumakta zorlanıyorlar. Yarışma sonrası üretim ve üretilen işlerden sonra da gündemde kalabilmek oldukça zor. Sen bu kitleyi koruyabildiğini düşünüyor musun?
Evet, düşünüyorum. Fakat amacım kitlemi korumaktan ziyade, sevdiğim işi yaparak üstüne çıkmak. Zaten başarılı olduğum, insanlara dokunabildiğim sürece bu kitle çoğalacak. "Survivor", benim için müzik kariyerimi aralayan bir kapı oldu diyebilirim. İstanbul finalinde aldığım teklif ile beraber hayatım farklı bir yönde akmaya başladı ve bu durumdan çok mutluyum. Şu an çok daha güzel şarkılar yapıp milyonlara ulaşmak tek hedefim.