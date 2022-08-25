Survivor Aleyna’dan Batuhan Karacakaya’ya zehir zemberek laf ’malum kişinin yediremediği belli’ Cengiz Ünder’le ilan-ı aşk eden Kalaycıoğlu...

Hürriyet'ten Ferit Ömeroğlu'na röportaj veren Aleyna Kalaycıoğlu, özel hayatıyla ilgili itiraflarda bulundu.

Aleyna, "Survivor" hikayen senin için bir çıkış oldu. Ardından şarkıcı Berkay ile müzik kariyerinde başlangıç yaptın. Şimdilerde de kendi yazdığın ve söylediğin "Beceremedin" ile gündeme geldin. Şarkının etkileri nasıl oldu?

Herkesin hayatında beceremediğini düşündüğü ilişkiler mutlaka yaşanmıştır. "Beceremedin", benim için çok değerli. Çünkü söz ve müziğin bana ait olduğu, duygularımı fazlasıyla ifade edebildiğim bir parça oldu. Gelen tepkiler çok güzel, çok memnunum. Halkın benimsemesi ve sahiplenmesi benim için çok önemliydi. Bu şarkıyla beraber bunu yakaladığımı düşünüyorum.