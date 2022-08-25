Yeşilçam efsanesi Selvi Boylum Al Yazmalım’ın küçük Samet’i bakın kim! Yıllarca onu izlemişiz! Erkek sanıyorduk kız çıktı meğer...
Başrollerinde Türkan Şoray, Kadir İnanır ve Ahmet Mekin'in yer aldığı Selvi Boylum Al Yazmalım filmi, Yeşilçam'ın efsane yapımları arasına adını yazdırdı. Türkan Şoray'ın al yazmasından Kadir İnanır'ın deri ceketine kadar birçok detayıyla adından söz ettiren ve hala büyük bir heyecanla izlenen yapım, güçlü 'Sevgi emektir' sloganıyla da hafızalara kazındı. Asya ve İlyas'ın aşkını konu alan filmdeki Samet karakterini canlandıran çocuk oyuncu da yıllar sonra merak konusu oldu. Küçük yaşına rağmen sergilediği performansla kendine hayran bırakan oyuncunun kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaştı kaldı. Bakın Asya'nın küçük oğlu Samet'i canlandıran ve Dudaktan Kalbe, Kara Para Aşk, Deli Yürek, Vizontele Tuuba gibi yapımlarda rol alan o kadın oyuncu kimmiş...
25.08.2022 08:57 - Son Güncelleme: 25.08.2022 08:57
11 Kasım 1978 tarihinde yayınlanan ve Kadir İnanır ile Türkan Şoray'ı buluşturan Selvi Boylum Al Yazmalım filmi, 'Sevgi emektir' sloganıyla da hafızalara kazındı.
Türkan Şoray'ın al yazmasından Kadir İnanır'ın deri ceketine kadar birçok detayıyla adından söz ettiren film, Yeşilçam'ın klasikleri arasında da yerini aldı.
Dudaktan Kalbe, Kara Para Aşk, Deli Yürek, Vizontele Tuuba'da yer alan kadın oyuncunun küçüklüğünde Asya'nın oğlu Samet'i canlandırdığını öğrenenler "Meğer yıllarca onu izlemişiz" yorumunda bulundu.