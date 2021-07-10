Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar'dan bir ilk! Çocuklarını göstermiyorlardı ama bu kez...

Diriliş Ertuğrul dizisinin ardından Barbaroslar dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar Düzyatan, ailecek tatil yaptıklaı Bodrum'da geleneklereini bozmuş ve beş yaşındaki oğulları Emir Aras ve üç yaşındaki kızları Alara ile sosyal aktivite sırasında görüntülenmişti. Neslişah Düzyatan, bu kezde sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

10.07.2021 13:25 - Son Güncelleme: 10.07.2021 13:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





