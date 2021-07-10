Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar'dan bir ilk! Çocuklarını göstermiyorlardı ama bu kez...
Diriliş Ertuğrul dizisinin ardından Barbaroslar dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar Düzyatan, ailecek tatil yaptıklaı Bodrum'da geleneklereini bozmuş ve beş yaşındaki oğulları Emir Aras ve üç yaşındaki kızları Alara ile sosyal aktivite sırasında görüntülenmişti. Neslişah Düzyatan, bu kezde sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
10.07.2021 13:25
- Son Güncelleme: 10.07.2021 13:25
Mutlu evliliklerini çocukları Emir Aras ve Alara ile taçlandıran ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan ile Neslişah Düzyatan, yaz sezonunu Ege'de açtı.
Yaz tatili için Bodrum'u tercih eden çift, ilk kez ailece görüntülendi.
5 yaşındaki oğulları Emir Aras ve 3 yaşındaki kızları Alara ile Bodrum'a giden çift, bol aktiviteli bir tatil geçiriyor.
Önceki gün sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulunan Neslişah Düzyatan, eşi Engin Altan Düzyatan'ın oğluna sarıldığı fotoğrafın hemen altına, "Kucak dolusu baba sevgisi..." notunu düştü.
İŞTE O FOTOĞRAF
Ünlü çiftin fotoğrafını binlerce kişi beğenirken, binlerce kişi de yorum yaptı.