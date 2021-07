Müge Anlı makyajsız pozuyla sosyal medyayı yıktı geçti günler Müge'siz geçmiyor diyenler için! Makyajsız hali tam not aldı

atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert izleyici ekran başına kilitliyor. İşlediği konular ve stüdyodaki konukları ile sık sık gündeme gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programının başarılı sunucu Müge Anlı hakkında neredeyse her detay merak ediliyor. Kızından, kıyafetlerine kadar her şeyi merak edilen fakat özel hayatını gizli tutmayı tercih eden Müge Anlı şimdilerde sezon finalinde. Tatilin tadını çıkaran Müge Anlı'nın makyajsız fotoğrafları sosyal medyayı salladı ve tam not aldı. İşte başta Müge Anlı olmak üzere ünlülerin makyajsız fotoğrafları.

10.07.2021 17:14 - Son Güncelleme: 10.07.2021 17:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ