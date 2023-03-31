Hande Erçel ve Hakan Sabancı yine firarda! Çiçeği burnunda aşıklar bu kez bakın nereden paylaştı! Sosyal medya yıkıldı
Kabarık aşk listesinde şu anda evli olan birçok sosyetik güzelin yanı sıra Hadise, Merve Boluğur, Şeyma Subaşı ve sayısız yabancı mankenlerin de yer aldığı Hakan Sabancı'nın Erçel ile aşkı ilk kez TAKVİM manşetlerinde yer aldı. İlişkilerini bir süre gözlerden uzak yaşayan çift kamera karşısına geçip ilişkilerinin ciddi olduğunu ilan etti ancak anne Arzu Sabancı'nın ise bu ilişkiye mesafeli yaklaştığı öğrenilmişti. İlişkilerinin başından beri tatilde olan ikili yine tatilde. Bu kez rota Danimarka.
31.03.2023 08:32 - Son Güncelleme: 31.03.2023 09:10
Magazin dünyasının en gözde çiftleri arasında yer alan Hakan Sabancı ile Hande Erçel, geçtiğimiz gün Paris'e tatile gitmişlerdi.
"İYİYE İŞARET DEĞİL"
Daha önce hiçbir kız arkadaşıyla görüntü vermeyen Sabancı, Hande Erçel ile el ele görüntü vermişti.