36'lık oyuncu üçüncü evlilik için kolları sıvadı! Merve Boluğur'dan 'Geyşa' itirafı! "Bıraksan ayağını bile yıkarım..."

Geçtiğimiz günlerde Eser Yenenler'in programına katılan ünlü oyuncu Merve Boluğur gündemden düşmeyen isimler arasında yer alıyor. Ünlü oyuncunun özel hayatına dair yaptığı açıklamalar, magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı.
Merve Boluğur, Türkiye'nin sevilen televizyon dizilerinde rol aldıktan sonra bir süre ekranlardan uzak kalmış, 2015 yılında popçu Murat Dalkılıç ile evlenmiş ancak 2017 yılında boşanmıştı. Uzun bir süre sonra Temmuz 2022'de DJ Mert Aydın ile hayatına yeni bir sayfa açan Boluğur bu evlilikten de umduğuu bulamadı. Son olarak Eser Yenenlerin programına katılan ünlü oyuncu açıklamalarıyla akıllara durgunluk verdi.
ÜÇÜNCÜ EVLİLİK YOLDA
Yapılan röportajda Merve Boluğur, evlilik konusunda da çarpıcı açıklamalarda bulundu. İkinci kez evlenmesine rağmen başarılı olamadığını belirten Boluğur "Evet, ikinci kez evlendim, ama maalesef başarılı olamadık. Üçüncü kez evlenmeyi düşünüyorum. Ayrıca çocuk istiyorum." dedi.
BIRAKSAN AYAĞINI BİLE YIKARIM
Program sırasında Merve Boluğur'un mükemmeliyetçiliği hakkında konuşulurken beklenmedik bir şekilde "Geyşa olmayı seviyorum, bıraksan ayağını bile yıkarım" şeklindeki cevabıyla izleyicileri şaşırttı.