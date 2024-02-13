36'lık oyuncu üçüncü evlilik için kolları sıvadı! Merve Boluğur'dan 'Geyşa' itirafı! "Bıraksan ayağını bile yıkarım..."

1

Merve Boluğur, Türkiye'nin sevilen televizyon dizilerinde rol aldıktan sonra bir süre ekranlardan uzak kalmış, 2015 yılında popçu Murat Dalkılıç ile evlenmiş ancak 2017 yılında boşanmıştı. Uzun bir süre sonra Temmuz 2022'de DJ Mert Aydın ile hayatına yeni bir sayfa açan Boluğur bu evlilikten de umduğuu bulamadı. Son olarak Eser Yenenlerin programına katılan ünlü oyuncu açıklamalarıyla akıllara durgunluk verdi.