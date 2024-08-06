Çağla Şıkel süper lüks villasını paylaştı! 2 oğluyla yaşadığı 9 odalı evine bakın! Emre Altuğ ile 2015 yılında boşanmıştı...

Ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel, iki oğlu Kuzey ve Uzay ile birlikte muazzam bir lüks villa içinde yaşamını sürdürüyor. Bu villanın son zamanlarda hayranlarının büyük ilgisini çeken detayları arasında, 9 odalı geniş ve konforlu yapısı bulunuyor. Çağla Şıkel, eski eşi şarkıcı Emre Altuğ'dan olan çocuklarıyla birlikte bu etkileyici evde konforlu bir yaşam sürüyor. Ünlü manken, en son sosyal medya hesapları üzerinden evinin etkileyici manzarasını paylaşarak takipçilerini hayranlıkla baş başa bıraktı. Çağla Şıkel'in 9 odalı bu lüks villası, zarif iç tasarımı ve nefes kesen manzarasıyla göz dolduruyor.