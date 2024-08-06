Şark Bülbülü'nün güzel yıldızı Ayşen Cansev'in son hali yürekleri sızlattı: 'Yıllar Yeşilçam güzelini heba etmiş' Kemal Sunal'ın beşik kertmesi Hatice'ydi...

Türk sinemasının efsanevi komedi filmlerinden biri olan Şark Bülbülü, Kemal Sunal, Dinçer Çekmez ve Ayşen Gruda gibi unutulmaz isimleri bir araya getirmişti. Filmin sevimli karakteri Şaban'ın beşik kertmesi Hatice'yi, o zamanlar küçük bir kız olan Ayşen Cansev üstlenmişti. Artık 69 yaşında olan Cansev, zamanın hızlı akışını ve acımasızlığını yansıtan bir görüntüyle karşımızda. Yeşilçam'ın birçok yıldızı gibi, Şark Bülbülü'nün parlak yıldızı Ayşen Cansev de zamanın değiştirici etkisinden payını almış görünüyor. Cansev'in bugünkü hali, yılların nasıl geçtiğini adeta simgeliyor.