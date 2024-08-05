Nurdan Torun’un biricik oğlu... Çılgın Bediş’in yakışıklı Oktay’ı Cenk Torun’un son hali ağızları açık bıraktı!

1996 yılında ekranlara gelen ve genç neslin büyük beğenisini kazanan "Çılgın Bediş" dizisindeki Oktay karakteriyle hafızalara kazınan Cenk Torun, yıllar içerisinde adeta bir dönüşüm yaşadı. O dönem yakışıklılığı ve karizmasıyla genç kızların gönlünde taht kuran Torun, uzun bir aradan sonra tekrar kamuoyunun ilgisini çekti. Türk Sanat Müziği'nin sevilen isimlerinden Nurdan Torun'un oğlu olan Cenk Torun, zaman içinde geçirdiği büyük değişimle hayranlarını şaşırttı. İnternet kullanıcıları, ünlü oyuncunun güncel görüntülerine ulaşabilmek için araştırmalar yaparken, Torun'un son hali karşısında duydukları şaşkınlığı gizleyemedi. İşte, bir dönemin sevilen yıldızı Cenk Torun'un günümüzdeki son durumu...