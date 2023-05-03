Neslihan Atagül annesini Kadir Doğulu için silip atmış! Ebru Gündeş bile hayran olmuştu ihanet ayyuka çıktı o pozlar olay oldu: "Akıllı ol..."
Neslihan Atagül annesini Kadir Doğulu için silip atmış! Ebru Gündeş bile hayran olmuştu ihanet ayyuka çıktı o pozlar olay oldu. 2016 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine giren Neslihan Atagül ve eşi Kadir Doğulu, aşklarıyla Seda Sayan ve Ebru Gündeş'i bile imrendirmişti... Sık sık açıklamaları, tanışma hikayeleri ve verdikleri pozlarla sosyal medya gündeminde yer alan Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'nun evliliğinde neler olup bittiği son dönemde oldukça merak ediliyor. Nedeni ise Kadir Doğulu'nun ihanet iddialarıyla anılması ve ortaya çıkan o görüntüler. Ardından yaşananlar ise magazin gündemine bomba gibi düşmeye devam ediyor. İşte haberin detayları...
"AKILLI OL..."
Neslihan Atagül annesini Kadir Doğulu için silip atmış! Ebru Gündeş bile hayran olmuştu ihanet ayyuka çıktı o pozlar olay oldu.
Magazin kulisleri bu haberle çalkalandı. Sosyal medyaya düşen görüntülerden sonra Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun evliliğinde kara bulutların dolaştığı ileri sürüldü.
Kadir Doğulu'nun resmi olarak evli olduğu Neslihan Atagül dışında adeta harem kurduğu söylentileri ortalığı karıştırmıştı. Kadir Doğulu'nun adı Sezer Çakır ile imam nikahı kıydığı yönünde haberler ile gündeme geldi.
Önce Kadir Doğulu'nun, Alaçatı'da bir mekanda farklı farklı kadınlarla samimi görüntüler verdiği videolar sosyal medyada yayıldı. İddialara göre o gece orada olan Aras Bulut İynemli engellemeye çalıştı ancak Doğulu kimseye kulak asmadı. Sonrasında 2.Sayfa programında Kadir Doğulu hakkında akıllara durgunluk veren iddialar ortaya atıldı.